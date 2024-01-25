Artan akaryakıt fiyatlarını karşılayamayan Gazzeliler araçlarını çalıştırmak için yemeklik yağ kullanıyor
Refah
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinlilerin akaryakıt krizi sürüyor.
Başta taksi şoförleri olmak üzere Gazzeliler araçlarını çalıştırmak için ihtiyaç duydukları yakıtı temin etmekte zorlanıyor. Artan yakıt fiyatlarını karşılayamayan halk araçlarını çalıştırmak için yakıta alternatif olarak yemeklik yağ kullanıyor. Araç motorları için hasara sebep olabileceğinin farkında olduğunu söyleyen bir Gazzeli başka şansları olmadığı ve artan fiyatları karşılayamadıkları için bu yönteme mecbur kaldıklarını dile getirdi.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki harabeye dönmüş benzin istasyonu görüntülenirken araç ve taksi azlığı nedeniyle toplu taşımada yaşanan sıkıntılar da kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.