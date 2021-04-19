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Dünya

Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Dine Hoca Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Fatjon Cuka,Dzihat Aliju   | 19.04.2021
Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Tiran Yerel Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kavalye Yolu mevkisinde bulunan camiye giren 1 kişinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kesici aletle 5 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Açıklamada, Arnavutluk vatandaşı 34 yaşındaki Rudolf Nikolli'nin polislerin müdahalesi sonrasında etkisiz hale getirilip gözaltına alındığı aktarıldı.

Polislerin hayati tehlikesi bulunmayan yaralılara ilk yardımda bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Olayın aydınlatılması için polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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