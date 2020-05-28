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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 816'ya, Yemen'de 53'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 255'e, Libya'da 4'e yükselirken Fas'ta vaka sayısı arttı.

Nur Gelle Gedi,Gülşen Topçu   | 28.05.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 816'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 910 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 19 bin 666'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 205 olduğu ifade edildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 53'e ulaştığı duyuruldu.

Ülkede, 7 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 256'ya yükseldiği kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 255'e ulaştığı ifade edildi.

Ülke genelinde vaka sayısının 31 bin 969'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 16 bin 371 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 4'e yükseldi.

Açıklamada, 20 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 99'a çıktığı belirtildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 7 bin 601 yükseldiğini duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 978 olduğu kaydedildi.

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