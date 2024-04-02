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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Arap Birliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze için yarın olağanüstü toplanıyor

Arap Birliğinin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere, daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplanacağı bildirildi.

İbrahim Khazen, Çağrı Koşak  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Arap Birliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze için yarın olağanüstü toplanıyor

Kahire

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde yarın toplanacağını duyurdu.

Daimi delegeler düzeyinde Moritanya başkanlığındaki olağanüstü toplantıda, "İsrail'in soykırım ve zorla aç bırakma suçlarının görüşüleceği" kaydedildi.

Filistin'in Arap Birliği nezdindeki temsilcisi Muhanned el-Akluk, dün yaptığı açıklamada, "İsrail'in soykırım ve zorla aç bırakma suçlarını görüşmek ve Gazze'nin Refah bölgesini işgal tehdidi" konusunu görüşmek üzere Birliği olağanüstü toplantıya davet etmişti.

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