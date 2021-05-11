Euro
10.09
Dolar
8.29
BIST 100
1,444.87
Altın
1,838.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arap Birliği İsrail’in Kudüs’teki saldırılarına karşı uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı

Arap Birliği, Filistin’de yaşanan son gelişmeleri görüşmek için video konferans yöntemiyle dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

Aydoğan Kalabalık   | 11.05.2021
Arap Birliği İsrail’in Kudüs’teki saldırılarına karşı uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı

İstanbul

Katar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in saldırılarına karşı durmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla birliğe üye ülkelerle alınan ortak bir kararla uluslararası kurum ve kuruluşları konuyla ilgili acil harekete geçmeye çağırdı.

Toplantıda söz alan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’in Kudüs dosyasını tamamen kapatmak için bir maceraya giriştiğini belirterek, ABD yönetimini saldırılarla ilgili sessiz kalmasından dolayı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, “Kudüs’te İsrail saldırılarına karşı kutsallarını ve evlerini korumaya çalışan kardeşlerimiz var.” ifadelerini kullandı.

Mısır’ın geçtiğimiz günlerde saldırıların durdurulması için İsrail yönetimi ve bazı devletlerle yoğun bir diplomasi trafiğine girdiğini söyleyen Şukri, buna karşılık girişimlerin herhangi bir neticeye ulaşamadığını sözlerine ekledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ise İsrail’in Kudüs’te yürüttüğü saldırılarla bütün uluslararası kararları çiğnediğine dikkat çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, gerçekleştirilen toplantının hedefinin sadece Kudüs’te yaşanan olayları kınamak olmadığını belirterek, asıl amacın dünyaya Filistin’deki durumun bu şekilde sürdürülebilir olmadığını gösteren açık bir mesaj iletmek olduğunu vurguladı.

Arap Birliği 9 Mayıs'ta, Filistin'in talebi üzerine Katar'ın başkanlığında 11 Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde Kudüs'ü desteklemek için olağandışı toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, 9 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in izlediği tehlikeli politika nedeniyle düzenlenecek olan toplantının, daimi delegeler düzeyinden Dışişleri Bakanları düzeyine yükseltme kararı alındığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 14 bin 497 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı
Hindistan’ın Ganj Nehri’nde Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda ceset bulundu

Benzer haberler

Arap Birliği İsrail’in Kudüs’teki saldırılarına karşı uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı

Arap Birliği İsrail’in Kudüs’teki saldırılarına karşı uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı

Arap Birliği, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele aldı

Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor

Mısır: Türk heyetiyle 5-6 Mayıs'ta Kahire'de siyasi istişareler yapılacak

Mısır: Türk heyetiyle 5-6 Mayıs'ta Kahire'de siyasi istişareler yapılacak