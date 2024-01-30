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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AP'nin bazı üyelerinden AB'nin UNRWA'ya desteğini "değerlendirme" kararına tepki

AP üyeleri Mick Wallace, Clare Daly ve Grace O'Sullivan, AB'nin UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçlarına göre değerlendireceğine ilişkin kararını eleştirdi.

Melike Pala  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
AP'nin bazı üyelerinden AB'nin UNRWA'ya desteğini "değerlendirme" kararına tepki Fotoğraf: Abed Zagout/AA

Ankara

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Wallace, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelerin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteği kesmesinin yanlış bir karar olduğunu belirterek, "Onlar sadece İsrail'in soykırımına desteğini gösteriyor. Apartheid İsrail rejimi, Filistinlilerin açlıktan ölmesini istiyor ve bu ülkeler, onların açlıktan ölmesine izin vermekten memnun." ifadesini kullandı.

Daly, X paylaşımında, Avrupa Birliği'nin (AB) kararının "zararlı ve çarpıtılmış" olduğunu vurgulayarak, "AB'nin bugün aldığı karar, milyonlarca insanın hayatının bağlı olduğu BM organına karşı, Batılı devletler ve İsrail'in koordineli saldırısının parçası olan hukuku saldırı aracı olarak kullanma eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA'nın acilen finansmana ihtiyacı olduğuna işaret eden Daly, bağış yapma çağrısında bulundu.

O'Sullivan ise sosyal medya paylaşımında, UNRWA'ya mali yardımın askıya alınmasını eleştirerek, "Gazze'deki UNRWA'ya yönelik insani yardım fonunun askıya alınmasına yönelik her türlü karar, vicdansızlıktır ve toplu cezalandırmayla eşdeğerdir." ifadesini kullandı.

AB, UNRWA'ya desteğin devamını değerlendirecek

AB Komisyonu, UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceğini bildirmişti.

Yapılan açıklamada Komisyonun, kurumun AB tarafından atanacak bağımsız dış uzmanlarca denetimi kabul etmesini, özellikle personelinin terörist faaliyetlere olası katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanılmasını beklediği, en kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması gerektiği belirtilmişti.

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