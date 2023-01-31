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Dünya

AP'deki yolsuzluk soruşturmasında iki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor

Belçika'daki Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için ilgili parlamento komitesinde yapılan oylamada "dokunulmazlıklar kaldırılsın" kararı çıktı.

Ömer Tuğrul Çam   | 31.01.2023
AP'deki yolsuzluk soruşturmasında iki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor

Brüksel

AP Yasal İşler Komitesi, basına kapalı toplantısında, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen milletvekilleri İtalyan parlamenter Andrea Cozzolino ile Belçikalı Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini ele aldı.

Her iki milletvekili hakkındaki talebe ilişkin raporları hazırlayan komite üyesi Fransız milletvekili Manon Aubry, komitenin oy birliğiyle dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldığını duyurdu.

Aubry, toplantı bitimindeki açıklamasında, "Komite daha önce hiç bu kadar hızlı karar almamıştı. Adaletin bir an önce tecelli edebilmesi için hızlı hareket etmek istedik." dedi.

Cozzolino ve Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için, iki milletvekili hakkındaki raporların AP Genel Kurulunda da oylanması gerekiyor. Oylamanın perşembe yapılması ve genel kuruldan büyük çoğunlukla geçmesi bekleniyor.

Tarabella ve Cozzolino, daha önce avukatları aracılığıyla masum olduklarını belirtmişlerdi.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

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