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Dünya

AP milletvekili Della Valle'ye göre, İsrail Suriye'deki gelişmeleri işgali için fırsat olarak görüyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Danilo Della Valle, İsrail'in Suriye'deki durumu, işgalini ilerletmek için fırsat olarak gördüğünü, Avrupa Birliğinin (AB) bunu durdurmak için çağrıda bulunması gerektiğini söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
AP milletvekili Della Valle'ye göre, İsrail Suriye'deki gelişmeleri işgali için fırsat olarak görüyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AP'deki sol grup mensubu İtalyan Della Valle, Baas rejiminin düşmesinin ardından İsrail'in, Suriye ile arasındaki tampon bölgeyi işgal etmesi ve bunun karşısında AB'nin tepkisizliğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Suriye'nin karmaşık bir süreçten geçtiğini ve bu esnada İsrail'in bu ülkeyi işgal ettiğini görmenin hayret verici olduğunu belirten Della Valle, "Elbette İsrail şu andan faydalanabileceğini düşünüyor olabilir. Ama bizim için bunu görmek çok saçma çünkü yeni bir problem yaratıyor." dedi.

Bu konuyu gündeme getirmek için AP'de düzenlenen acil oturumda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a "İsrail, şu anda Golan Tepeleri'nin bazı bölgelerini işgal etmek için bu karışıklıktan faydalanıyor. Bazı araştırma merkezlerini ve silah fabrikalarını bombalıyor. Yani (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun uluslararası hukuku daha fazla ihlal ettiğini görüyoruz. Bu, durumu daha da karmaşıklaştırma riski taşıyor. AB bu duruma nasıl müdahale etmeyi düşünüyor?" sorusunu yönelttiğini söyledi.

Della Valle, Kallas'ın sorusuna yanıt vermediğini, sadece Birleşmiş Milletler (BM) ile temasta olduğunu söylediğini ifade etti.

"Bu yeterli değil." diyen Della Valle, AB'nin Gazze için ateşkes çağrısı yapmakta dahi zorlandığını anımsattı.

Della Valle, "Bekleyeceğiz. AB'yi bunu yapmaya (İsrail'i işgaline son vermeye çağırmaya) zorlamak için çalışacağız." diye konuştu.

AP'deki ilk konuşmasında QR kodla İsrail'i protesto etmişti

Haziranda başlayan yeni dönemde milletvekili seçilen Della Valle, AP'deki ilk konuşmasında kürsüye İsrail'in Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayılarına, isimlerine ve yaşlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodun basılı olduğu tişörtle çıkmıştı.

İsrail'in Suriye'deki saldırıları

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Tüm bu gelişmeler olurken İsrail de Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girdi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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