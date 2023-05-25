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Ankara'da şiddetli yağış etkili oluyor. -VTR- Ankara’da sağanak yağış nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı. (Eryaman)
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Dünya

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en tanınan ismi Kaili tamamen serbest

Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen yüzü Yunan milletvekili Eva Kaili'nin elektronik kelepçesinin çıkarılmasına ve tamamen serbest bırakılmasına karar verildi.

Ömer Tuğrul Çam  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en tanınan ismi Kaili tamamen serbest

Brüksel

Brüksel Savcılığından yapılan açıklamada, soruşturmada yaklaşık 4 ay cezaevinde tutulan ve nisan ayında şartlı tahliye edilen Kaili'nin adli kontrol altında tutulmasının son bulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kaili'nin elektronik kelepçesinin çıkarıldığı ifade edildi.

Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaili, 14 Nisan'da cezaevinden çıkarak AP yakınındaki evine gitmişti.

AP bağlantılı soruşturmada tutuklanan AP'nin eski başkan yardımcısı Eva Kaili, soruşturma kapsamında serbest bırakılan son tutuklu olmuştu.

Soruşturmayı yürüten Belçika makamları, bazı AP milletvekilleri ve çalışanlarını, rüşvet karşılığında nüfuzlarını kullanarak başka ülkeler adına AP'deki ekonomik ve siyasi karar alma mekanizmalarına etki etmekle suçluyor. Suçlamalarda adı geçen Katar ve Fas iddiaları reddediyor.

Kaili'nin yanı sıra Kaili'nin erkek arkadaşı AP çalışanı Francesco Giorgi, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca soruşturma çerçevesinde aralık ayında gözaltına alınmıştı.

Bazı evlerde yapılan aramalarda 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti.

Belçika makamları, Panzeri'nin itiraflarının ardından soruşturmayı AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella ve İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino'yu da kapsayacak şekilde genişletmiş, 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Tarabella Belçika'da, Cozzolino İtalya'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklananların hepsi elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edilmişti. Cozzolino da Napoli'de ev hapsinde tutuluyordu.

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