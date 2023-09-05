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Dünya

Antropolog Sheikh, Güney Kore'deki Müslüman toplumun temellerini Türk askerinin attığını söyledi

Güney Kore Keimyung Üniversitesinden Antropolog Farrah Sheikh, Güney Kore'de çağdaş Müslüman toplumun temellerinin, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü şemsiyesi altında Kore Savaşı'na katılan Müslüman Türk askerince atıldığını belirtti.

Faruk Hanedar  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Antropolog Sheikh, Güney Kore'deki Müslüman toplumun temellerini Türk askerinin attığını söyledi

İstanbul

İstanbul Üniversitesi İslam Tetkikleri Enstitüsünün düzenlediği enstitü sohbetlerinin 19'uncusunda, "Güney Kore'de İslam'ın Keşfedilmesi ve Müslümanların Hayatı" konuşuldu.

İslam Tetkikleri Enstitüsü Kütüphanesinin bulunduğu Kuyucu Murat Paşa Medresesinde düzenlenen seminere, konuk konuşmacı olarak katılan Sheikh, İslam'ı seçen Korelilerin yaşadığı zorlukları ve tesettürden yemek kültürüne kadar Müslümanları etkileyen birçok sosyal konuyu değerlendirerek Müslümanların Güney Kore'de nasıl bir hayat yaşadığını anlattı.

Sheikh, "Sadece helal gıda, İslamofobi ya da mülteciler değil aslında. Müslümanların ve İslam'ın Kore toplumundaki yerinin ne olduğunu, özellikle de İslam'ın ne anlama geldiğini bile tam olarak bilmeyen bir toplumda, pek çok sorunumuz var." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'deki Müslüman sayısının son derece az olduğunu aktaran Sheikh, "Kore Müslüman Federasyonunun tahminlerine göre, ülkede yaklaşık 200 bin Müslüman var ancak bunların sadece 35 bin ila 40 bini muhtemelen etnik olarak Koreli. Ben daha çok bu küçük kısma odaklanıyorum. Müslümanlar, toplam nüfusun çok küçük bir yüzdesini, yüzde 0,4'ten daha azını oluşturuyor." diye konuştu.

Sheikh, geçmişte Kore'de Müslümanların daha fazla olduğunu ve Japon sömürge yönetimi çekildikten sonra Müslüman sayısının azaldığını, Güney Kore'de bulunan çağdaş Müslüman toplumun temellerini BM Barış Gücünün bir parçası olarak Kore Savaşı'na katılan Müslüman Türk askerlerce atıldığını vurguladı.

Kore Savaşı'na katılan Türk askerine ilişkin Sheikh, şunları kaydetti:

"Helal gıdaya ihtiyaçları vardı, ibadet alanlarına ihtiyaçları vardı, işlerini yapmanın yanı sıra hayatlarını bir tür Müslüman olarak yaşamaya ihtiyaçları vardı, bu yüzden bu alanları oluşturuyorlardı. Aslında bu yerel halkta biraz merak uyandırdı ve Müslüman olmaya karar verenler oldu, az sayıda Koreli din değiştirdi. Şimdi bu Türk askerleri, o kadar önemli görülüyor ki Kore'de İslam için yeni bir dönem başlattıkları düşünülüyor."

Güney Kore'de İslam'a olan ilginin arttığının altını çizen Sheikh, örneklerle İslam'ı tercih eden kadınlardan ve onların kıyafetleri dolayısıyla toplumda karşılaştıkları baskılardan bahsetti.

Sheikh, Güney Kore'de yaşayan Müslümanların helal gıdaya erişme konusunda da sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

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