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Dünya

Antarktika'da araştırmacıların şort giymesine sebep olan sıcaklıklara ilişkin araştırma yayımlandı

Antarktika kıtasında Mart 2022'de yaşanan ve bölgedeki araştırmacıların şort giymesine sebep olan sıcaklık dalgasına ilişkin yapılan araştırma, kaydedilen en anormal sıcaklık dalgasında iklim değişikliğinin payının az olduğunu ortaya koydu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Antarktika'da araştırmacıların şort giymesine sebep olan sıcaklıklara ilişkin araştırma yayımlandı

Ankara

ABD'de yapılan bir araştırmada, Antarktika'daki Concordia istasyonunda 18 Mart 2022'de sıcaklığın neredeyse sıfırın altında 11,5 santigrat dereceye yükselmesine neden olan anormal sıcaklık dalgasının sebepleri ele alındı.

Araştırma, mevsim normallerinin yaklaşık sıfırın altında 49 santigrat derece olduğu bölgede bazı araştırmacıların şort giymesine sebep olan sıcak hava dalgasında, iklim değişikliğinin etkisinin az olduğunu gösterirken, asıl sebebin bölgenin doğal değişkenliği olduğunu ortaya koydu.

Aradaki farkın ölçülmesi için bir simülasyon oluşturan araştırmacılar, iklim değişikliğinin etkisinin yalnızca 2 derece civarında gerçekleştiğini belirlerken, söz konusu sıcaklık dalgasının Avustralya'dan sıcak ve nemli hava getiren olağandışı bir hava durumundan kaynaklandığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, İlerleyen Dünya ve Uzay Bilimi (AGU) dergisinde yayımlandı.

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