Dolar
41.95
Euro
48.99
Altın
4,253.75
ETH/USDT
3,750.00
BTC/USDT
105,834.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Anket: Polonyalıların dörtte biri, ülke saldırıya uğrarsa gönüllü olarak savunmaya katılacağını söyledi

Polonya'da yapılan anket, halkın yüzde 25,6'sının ülkenin saldırıya uğraması durumunda ordu veya orduyu destekleyen kuruluşlara gönüllü olarak katılacağını ortaya koydu.

Eren Beksaç  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Anket: Polonyalıların dörtte biri, ülke saldırıya uğrarsa gönüllü olarak savunmaya katılacağını söyledi

Priştine

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, IBRiS kamuoyu araştırma şirketi tarafından Rzeczpospolita gazetesi için bir anket çalışması gerçekleştirildi.

Ankete katılanların yüzde 25,6'sı, Polonya'nın saldırıya uğraması durumunda gönüllü olarak ordu veya tıbbi kuruluşlar gibi destekleyici kuruluşlara yazılacağını, yüzde 20,4'ü ise silahlı kuvvetlere alınmayı bekleyeceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katılımcıların yüzde 22,3'ü sevdiklerini Polonya içinde daha güvenli yere taşıyacağını, yüzde 12,7'si aileleriyle yurt dışına kaçmayı deneyeceğini, geri kalan kısım ise ailelerini ikamet ettikleri yerde korumaya çalışacağını bildirdi.

Anket, ülkeyi savunma konusundaki gönüllülük oranlarında belirgin bir politik ayrım olduğunu da ortaya koydu. Muhalefet partilerini destekleyenler ve kararsız seçmenler, iktidardaki partilerin destekçilerine kıyasla ülkeyi savunma konusunda daha istekli göründü.

Gönüllü olarak orduya katılacağını belirtenler arasında yüzde 33'ü kararsız seçmen, yüzde 29'u ise muhalefet partilerini destekleyen kişiler yer aldı. Bu grup çoğunlukla 50'li yaşlarında küçük kasabalarda yaşayan, ilkokul veya meslek eğitimi almış erkeklerden oluştu.

Yaklaşık 1000 katılımcıyla yapılan anket, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgesel güvenliğe dair artan endişelerin gölgesinde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık alanında fikrini ve bilgisini ürün haline getirecek bir politika uygulamak durumunda
Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

Benzer haberler

Anket: Polonyalıların dörtte biri, ülke saldırıya uğrarsa gönüllü olarak savunmaya katılacağını söyledi

Anket: Polonyalıların dörtte biri, ülke saldırıya uğrarsa gönüllü olarak savunmaya katılacağını söyledi

Almanya, Polonya'da Eurofighter uçakları konuşlandıracak

MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı

Kraliyet Şatosu, Varşova'ya gelen turistlerin ilgi odağı oluyor

Kraliyet Şatosu, Varşova'ya gelen turistlerin ilgi odağı oluyor
Varşova'nın Kültür ve Bilim Sarayı turistleri ağırlıyor

Varşova'nın Kültür ve Bilim Sarayı turistleri ağırlıyor
Polonyalı uzmana göre, Türkiye’nin Baltık ülkelerine desteği bölgenin güvenliğine verdiği önemin göstergesi

Polonyalı uzmana göre, Türkiye’nin Baltık ülkelerine desteği bölgenin güvenliğine verdiği önemin göstergesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet