logo
Dünya

Anket: İsraillilerin yüzde 52'si Netanyahu'nun gelecek seçimlerde aday olmasını istemiyor

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın büyük çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmasına karşı çıktığını ortaya koydu.

Burak Dağ  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Kudüs

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si Başbakan Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde bir daha aday olmaması gerektiğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 41'i Netanyahu'nun başbakanlık için seçimlerde yeniden aday olması gerektiğini dile getirirken katılımcıların yüzde 7'si Netanyahu'nun adaylığı konusunda emin olmadığını söyledi.

Netanyahu yerine Likud Partisine kimin liderlik etmesi gerektiği sorusuna ise katılımcıların yüzde 48'i sunulan seçeneklerden hiçbirini istemediklerini veya emin olmadıklarını belirtti.

Likud Partisinin başına eski Mossad Başkanı Yossi Cohen'in geçmesini destekleyenlerin oranı yüzde 10 olurken onu yüzde 9 ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer izledi.

Seçimlerde Netanyahu'ya karşı yarışacak muhalefet bloğuna kimin liderlik etmesi gerektiğine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 44'ü eski Başbakan Naftali Bennett yanıtını verdi.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisinin başındaki Yair Lapid'in muhalefet bloğuna liderlik yapması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 16 oldu.

