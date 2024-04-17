Dolar
32.48
Euro
34.67
Altın
2,378.14
ETH/USDT
3,031.00
BTC/USDT
61,700.00
BIST 100
9,530.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Anadolu Ajansı, İsrail ordusuna ait Gazze Şeridi çevresindeki Demir Kubbe sistemini görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusuna ait Gazze Şeridi çevresindeki Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryasını görüntüledi.

Enes Canlı, Tayyib Hoşbaş  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Anadolu Ajansı, İsrail ordusuna ait Gazze Şeridi çevresindeki Demir Kubbe sistemini görüntüledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Sderot

İsrail ordusu, gazetecilere düzenlediği basın turunda İran'dan İsrail'e düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarında kullanılan "Demir Kubbe" hava savunma sistemini sergiledi.

İsrail ordusunun aralıksız saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi yakınlarındaki en büyük İsrail kenti Sderot çevresinde Demir Kubbe sisteminin hazır şekilde beklediği görüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Doron Gavish, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı, balistik füze ve seyir füzesi saldırısında atılan mühimmatların önemli bir çoğunluğunun İsrail hava sahası dışında önlendiğini belirtti.

İsrail'in İran'dan atılan mühimmatlara karşı savunmasında başta ABD olmak üzere birden fazla ülkenin birlikte hareket ettiğinin altını çizen Gavish, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bu saldırıların önlenmesinde İsrail ile tam işbirliği içinde hareket ettiğinin altını çizdi.

İsrail'in son dönemde savunma sanayisi ihracatında öne çıkan "Demir Kubbe, Davut Sapanı, Arrow-3" gibi hava ve füze savunma sistemleri ABD ile ortak üretildi.

İsrail'in bu sistemleri ihraç ederken ABD'nin onayını alması gerekiyor.

Rafael Advanced Defense Systems tarafından çalışmalarına 2007'de başlanan Demir Kubbe'nin ilk testleri Temmuz 2008'de ve son testi Temmuz 2010'da yapıldı. Sistem, Mart 2011'de de teslim edilerek 7 Nisan 2011'de Gazze'den gelen bir Grad füzesinin önlenmesiyle operasyonel hale geldi.

Demir Kubbe hava savunma sistemi sınırlı bir menzilde 4-70 kilometre mesafede roket, füze ve İHA gibi hava saldırılarına karşı önleyici mekanizmasıyla biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de 88 deprem konutu kurayla hak sahiplerine teslim edildi
Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Adalet Bakanı Tunç, Bakanlığının görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddiaları yalanladı
Yargıtay, 6 yaşındaki Umut'un ölümüne ilişkin davada yerel mahkemenin kararını onadı

Benzer haberler

Anadolu Ajansı, İsrail ordusuna ait Gazze Şeridi çevresindeki Demir Kubbe sistemini görüntüledi

Anadolu Ajansı, İsrail ordusuna ait Gazze Şeridi çevresindeki Demir Kubbe sistemini görüntüledi

Eski Alman büyükelçi: "İsrail'e verilen destek Almanya'nın Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdi"

Filistinli kadın, İsrail saldırılarından kaçmak için geldiği Refah kentinde kızını ve torununu defnetti

Netanyahu, müttefiklerine teşekkür ederek İran'a ilişkin "kendi kararlarını alacaklarını" söyledi

Netanyahu, müttefiklerine teşekkür ederek İran'a ilişkin "kendi kararlarını alacaklarını" söyledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artırdı
FKÖ yetkilisi Faris: İsrail zindanlarındaki esir sayısı 7 Ekim’den sonra yüzde 130 arttı

FKÖ yetkilisi Faris: İsrail zindanlarındaki esir sayısı 7 Ekim’den sonra yüzde 130 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet