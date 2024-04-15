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Dünya

Amerikan hava yolu şirketi United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı

ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines firması, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bugünkü uçuşlarını "bölgedeki güvenlik durumu" dolayısıyla askıya aldığını açıkladı.

Hakan Çopur  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Amerikan hava yolu şirketi United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı

Washington

United Airlines'ın AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi günkü Tel Aviv ve salı günkü Amman uçuşlarının askıya alındığı bildirildi.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, uçuşların, hem yolcular hem de mürettebat için güvenli olduğuna emin olduktan sonra normale döneceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede görevli bulunan mürettebatın da güvenlik tamamen sağlanana kadar başka bir lokasyona geçişlerinin sağlandığı ifade edildi.

İsrail'in İran'a yönelik bir karşı saldırı yapıp yapmayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken birçok hava yolu firmasının günlük olarak bölgedeki durumu takip edip uçuşlarını güncellediği belirtiliyor.

İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da düzenlediği saldırılar öncesinde dünya genelinde birçok uluslararası hava yolu firması, İsrail'e hafta sonu yapacakları uçuşları askıya aldıklarını duyurmuştu.

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