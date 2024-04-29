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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken: Gazze'deki savaş sona ermeli, Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Sivillere zarar verilmeyeceğine dair bir plan olmazsa Refah'ta büyük askeri bir 'operasyonu' desteklememiz mümkün değil." dedi.

Yakoota Al Ahmad, Gülşen Topçu  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Blinken: Gazze'deki savaş sona ermeli, Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulmalı

Istanbul

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de savaşın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulmasına dönük bir yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti.

Blinken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu"nda, Forum Başkanı Borge Brende'nin "Gazze'de yaşanan savaş, İsrail-Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri, Refah'a kara harekatı, ABD'deki öğrenci gösterileri ve İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme olasılığına ilişkin" sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da 1948'den bu yana en kötü krizi yaşadıklarını kaydeden Blinken, ABD'nin, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla birlikte Gazze'deki çatışmaların son bulması ve daha geniş bir alana yayılmaması için çalıştığını dile getirdi.

İsrail'in Refah'a kara saldırısında ısrar etmesiyle ilgili Blinken, "Sivillere zarar verilmeyeceğine dair bir plan olmazsa Refah'ta büyük askeri bir 'operasyonu' desteklememiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Blinken, İsrail'in hala, Refah'taki sivillere zarar verilmeyeceğini garanti eden bir plan sunmadığını kaydetti.

İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerle ilgili de konuşan Blinken, "Hamas'ın önünde çok cömert bir teklif var ve ateşkes önerilerini desteklemek için hızlı bir şekilde doğru kararı vereceğini umuyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellemesiyle ilgili Blinken, Gazze'deki insani krize son verilmesi için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını aktardı.

Blinken, Riyad yönetimi ile İsrail arasında normalleşme ihtimaliyle ilgili sorulan soruyu ise, "Normalleşme yolunda ilerlemek için Gazze'deki krizin sonlanması ve Filistin devletinin kurulmasına dönük bir yol haritası oluşturulması gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Blinken, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterileriyle ilgili ise "Bu gösteriler, vatandaşlarımızın Gazze'deki sivillerin, kadınların ve çocukların çektiği acılara dönük duygularını yansıtıyor ve ben bunu anlayışla karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı bu sabah Suudi Arabistan'a gelmişti. Blinken'in, buradan Ürdün ve İsrail'e geçmesi planlanıyor. Bu, Blinken'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye düzenlediği 7'nci ziyaret olma özelliği taşıyor.

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