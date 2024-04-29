Dolar
32.52
Euro
34.86
Altın
2,336.41
ETH/USDT
3,182.40
BTC/USDT
62,941.00
BIST 100
10,082.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - VTR - Kahramanmaraş’ın OnikiŞubat ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli yetkililer, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin “gizli tutuklama kararı” çıkarmasından endişe ediyor

İsrailli yetkililerin, Gazze’deki saldırılar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Avrupa seyahatlerinde ortaya çıkacak şekilde bazı yetkililere “gizli tutuklama kararı” çıkarmasından endişelendiği belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
İsrailli yetkililer, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin “gizli tutuklama kararı” çıkarmasından endişe ediyor

İstanbul

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, UCM’nin olası tutuklama kararına karşı çalışan ekipte yer alan İsrailli bir kaynak, mahkemenin İsrailli yetkililere karşı gizli tutuklama kararı çıkarabileceği yönündeki endişeleri olduğunu aktardı.

Haberde, mahkeme tarafından olası bir gizli tutuklama kararı çıkartılan İsrailli yetkililerin, bu durumu ancak Avrupa’ya seyahat ederken öğreneceğine inanıldığı da vurgulandı.

The Times of Israel gazetesine konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, İsrail Milli Güvenlik Konseyi'nin olası bir tutuklama kararını engellemek için kampanya yürüttüğünü söylemişti.

İsrailli gazeteci ve siyasi analist Ben Caspit ise "Walla" sitesi için kaleme aldığı yazıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklama kararını engellemek adına yoğun telefon trafiği yürüttüğünü, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere liderlere "durmaksızın telefonla baskı yaptığını" aktarmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
BBP Genel Başkanı Destici, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye taziye ziyaretinde bulundu
Adana'da bir tır yolda oluşan çukura düştü
Türkiye'den Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 124. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Gazze'yi görüştü

Filistin Devlet Başkanı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Gazze'yi görüştü

İsrailli yetkililer, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin “gizli tutuklama kararı” çıkarmasından endişe ediyor

Güney Afrika, Netanyahu hakkındaki UCM soruşturmasını yakından takip ediyor

Blinken: Gazze'deki savaş sona ermeli, Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulmalı

Blinken: Gazze'deki savaş sona ermeli, Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulmalı
Almanya'nın İsrail'e desteği sonlandırması için UAD'de açılan davada tedbir kararı yarın açıklanacak

Almanya'nın İsrail'e desteği sonlandırması için UAD'de açılan davada tedbir kararı yarın açıklanacak
Mısır: Gazze için bir ateşkes teklifi var

Mısır: Gazze için bir ateşkes teklifi var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet