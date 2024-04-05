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Dünya

Amerikalı Müslümanlardan Beyaz Saray önünde "Gazze ile dayanışma" iftarı

ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğine tepkilerini gösteren Amerikalı Müslümanlar, Beyaz Saray önünde toplanarak "Gazze ile dayanışma" iftarı düzenledi.

Hakan Çopur  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Amerikalı Müslümanlardan Beyaz Saray önünde "Gazze ile dayanışma" iftarı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan 100'den fazla Amerikalı Müslüman, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ta bir araya geldi.

Biden yönetiminin Gazze politikalarını sert şekilde eleştiren Amerikalı Müslümanlar, tepkilerini göstermek amacıyla sembolik anlamda önemi olan Beyaz Saray'ı seçti.

"Gazze ile dayanışma" amacıyla düzenledikleri iftarda buluşan çok sayıda kişi, yanlarında getirdikleri yemeklerle oruçlarını açtı.

İftarın ardından cemaatle hep beraber akşam namazını kılan katılımcılar, Gazze'deki Filistinliler için dua etti.

Biden'ın salı akşamı düzenlediği iftarı protesto eden çok sayıda Amerikalı Müslüman sivil toplum lideri, Beyaz Saray'daki organizasyona katılmamıştı.

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