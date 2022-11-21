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Dünya

Almanya'nın geleneksel Noel pazarları enerji krizinin etkisi altında kuruldu

Almanya'da kökeni 14. yüzyıla uzanan geleneksel Noel pazarları, bu yıl enerji krizinin etkisi altında düzenlendi.

Cüneyt Karadağ   | 21.11.2022
Almanya'nın geleneksel Noel pazarları enerji krizinin etkisi altında kuruldu Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Tüm Almanya'da kurulan yaklaşık 2000 Noel pazarında bu yıl enerji tasarrufu ön plana çıktı.

Noel pazarlarında enerji tasarruflu ışıklandırmaların kullanılması dikkat çekiyor. Bazı pazarlarda ışıklandırma sadece saat 22.00'ye kadar yapılacak.

Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan pazarlarda süslü, rengarenk kulübelerde hediyelik eşya, yerel yiyecek ve içecekler, takı, süs eşyası, giyecek, biblo ve ev yapımı yılbaşı süsleri gibi çeşitli ürünler satılıyor.

Başkent Berlin'deki Noel pazarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Berlin'in merkezi Breitscheidplatz'taki Noel pazarının etrafı demir bariyerlerle çevrilirken yan caddeden sadece belediyeye ait topluma taşıma araçlarının geçişine izin veriliyor.

Bu yılki pazarlarda Kovid-19 kısıtlaması bulunmuyor.

Ancak Noel pazarlarındaki fiyatların ülkedeki enflasyonun etkisiyle geçen yıla göre hayli yüksek olması dikkat çekiyor.

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