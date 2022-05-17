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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya'daki Ukraynalılar sivillerin tahliyesi için Türkiye'den yardım istedi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan 200'den fazla Ukraynalı, Türkçe "Türkiye Mariupol'ü kurtar" sloganı atarak, Mariupol kentinde sıkışan bazı Ukraynalı askerler ve siviller için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Cüneyt Karadağ   | 17.05.2022
Almanya'daki Ukraynalılar sivillerin tahliyesi için Türkiye'den yardım istedi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı

Berlin

Göstericilerden Eva Yakubovska, Rusya'nın uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Mariupol kentinde sıkışan bazı Ukraynalılar için 2 hafta önce de Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde yardım çağrısı yaptıklarını belirterek, "İnsanlar 2 aydan fazla Mariupol kentinde sıkışmış durumda. İnanılmaz bir şey. Bu insanlar su ve gıda bulmak zorunda. 500 sivil de kentte sıkışmış durumda." dedi.

Yakubovska, bu kişilerin bir an önce güvenli şekilde tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu insanların tahliyesinin güvenliği sadece Ukrayna ve Rusya devleti tarafından sağlanmamalı. Türkiye devleti de güvenli tahliye için dahil olmalı." diye konuştu.

Türkiye'nin Mariupol kentinde sıkışan asker ve sivilleri deniz yoluyla tahliye etmesinin en iyi seçenek olduğunu kaydeden Yakubovska, "Aynı zamanda Türkiye güçlü bir ülke ve güvenliliği sağlayarak tahliyeyi başarabilir." ifadesini kullandı.

Göstericilerden Vladyslava Vorobiova, "Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan insanlar hayat kurtarmak istiyorlar, Mariupol'de sadece Ukraynalıların hayatı değil, bütün insanların hayatını kurtarmak istiyorlar. Rusya'nın savaşı başladığından beri Mariupol kuşatma altında tutuluyor. Orada insanların yaşama hakkı ellerinden alındı. Onun için buradayız. Mariupol'da insanların var olma hakkının korunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Mariupol'da insanların tahliyesini denizden gemilerle sağlayacak tek ülke olduğunun altını çizen Vorobiova, "Türkiye bizi destekledi ve buna çok minnettarız. Fakat Mariupol için hala güçlü bir harekete ve mümkün olan en hızlı tahliyeye ihtiyacımız var çünkü her saniye önemli." dedi.

Suat Palabaş da Kiev'de yaşadığını ancak savaş nedeniyle Almanya'ya geldiğini ifade ederek, "Savaşın sonlandırılması için Türkiye’nin aracılık ederek bunun sonlandırılmasına yardım etmesini istiyoruz. Türkiye güvenilir ülke, Ukraynalılar yardım edileceğini biliyorlar. Türkiye’ye güvendikleri için Türkiye’den yardım talep ediyorlar." ifadesini kullandı.

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