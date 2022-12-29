Dolar
18.72
Euro
19.89
Altın
1,807.60
ETH/USDT
1,191.40
BTC/USDT
16,544.00
BIST 100
5,345.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da Türklere saldırdıkları gerekçesiyle terör örgütü PKK yandaşlarına soruşturma

Dortmund'da dün akşam saatlerinde düzenledikleri gösteri sonrası taşkınlık yaptıkları ve çevredeki Türklere saldırdıkları gerekçesiyle terör örgütü PKK yandaşlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Mesut Zeyrek   | 29.12.2022
Almanya'da Türklere saldırdıkları gerekçesiyle terör örgütü PKK yandaşlarına soruşturma

Köln

Polis açıklamasında, 320 PKK yandaşının katıldığı gösteri sonrasında, gruptan 20-25 kişinin çevredekilerle sözlü tartışmaya girdiği, polisin müdahalesiyle olayların büyümeden yatıştırıldığı belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntülerin devlet güvenlik servisince bilindiği ve soruşturmada kullanıldığını belirten Dortmund polisi, huzuru bozmak ve fiziksel şiddete başvurmakla ilgili soruşturma başlatıldığını, görgü tanıklarının kendilerine başvurmasını istedi.

Sosyal medyada, bir grup PKK yandaşının ellerindeki bayrak direkleriyle bir ya da birkaç kişiye saldırdıkları ve taşkınlık yaptıklarına ilişkin görüntüler yer alıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2023'te yapılacak ödeme tarifesi belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
İstanbul’da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan yerler denetlendi
Bakan Dönmez'den 'Sakarya Gaz Sahası seçim vaadi değil bir mega projedir' açıklaması

Benzer haberler

Almanya'da Türklere saldırdıkları gerekçesiyle terör örgütü PKK yandaşlarına soruşturma

Almanya'da Türklere saldırdıkları gerekçesiyle terör örgütü PKK yandaşlarına soruşturma

Osmaniye’de köpeğin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

Almanya, terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet eylemlerine sessiz kaldı

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Paris saldırısının şüphelisi 'cinayet' ve 'cinayete teşebbüs'ten tutuklu yargılanacak

Paris saldırısının şüphelisi 'cinayet' ve 'cinayete teşebbüs'ten tutuklu yargılanacak
Kiev'de halk, Rus saldırılarının arttığı Herson'a gönderilmek üzere insani yardım topluyor

Kiev'de halk, Rus saldırılarının arttığı Herson'a gönderilmek üzere insani yardım topluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet