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Dünya

Almanya'da sel felaketinde zarar gören bölgelerden Merkel'e 'yardım' çağrısı

Almanya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerin belediye başkanları mektupla Başbakan Angela Merkel'den "acil yardım" talebinde bulundu.

Cüneyt Karadağ   | 04.08.2021
Almanya'da sel felaketinde zarar gören bölgelerden Merkel'e 'yardım' çağrısı

Berlin

Altenahr Belediyesinin internet sitesinden yayımlanan ve 14 belde belediye başkanının imzasını taşıyan mektupta, bölgenin yeniden yapılanmasının yerel düzeyde yönetilemeyecek kadar karmaşık olduğunu ve bu nedenle daha fazla yardım talep edildiği vurgulandı.

Şansölye Angela Merkel ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer'e hitaben gönderilen mektupta, bölgenin yeniden inşası için özel temsilci atanması çağrısında bulunuldu.

Atanacak özel temsilcinin, kamu ve özel yardımları koordine etmesi, bölgenin yeniden inşası için bir plan geliştirmesi ve uygulamayı yönetmesi istendi.

Mektupta; elektrik, doğal gaz ve kanalizasyon konusundaki sıkıntının büyük olduğu vurgulanarak, "Yıkımın boyutunu gördüğümüzde, önceki tüm yardımların ve organizasyonunun yeterli olmayacağı açıktır." ifadesine yer verildi.

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