Dolar
41.97
Euro
48.95
Altın
3,917.49
ETH/USDT
4,109.50
BTC/USDT
114,453.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Almanya'da firmaların ihracat beklentisi ekimde düştü

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi ekim ayında düşüş gösterdi.

Bahattin Gönültaş  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Almanya'da firmaların ihracat beklentisi ekimde düştü

Berlin

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ekim ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde 3,4 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ekimde 0,6 puan azalarak 2,8’e indi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Endeks eylülde yaklaşık 2,5 ile yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından ekimde düşüş kaydetti.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, söz konusu düşüşe ilişkin, "Alman ihracat sektörü çıkmaza girmiş durumda. Gerçek bir toparlanma görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Ifo'ya göre, Alman otomotiv endüstrisi dış ticaret konusunda çok iyimser olmaya devam ediyor. Otomotiv sektörünün ihracat beklentileri ekimde yeniden yükseldi

Bu arada, Almanya’nın ihracatı ABD ve Çin'den gelen talebin azalması nedeniyle bu yıl zayıf bir büyüme yönünde ilerliyor.

Ocak-Ağustos döneminde mal ihracatı yıllık yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 46 milyar avroya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle dünyanın en büyük ekonomisine yapılan ihracat beş ay art arda daralarak yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan, Çin’in yıllardır Almanya'dan ithal ettiği birçok ürünü kendisi üretmesinden dolayı bu ülkeden Alman mallarına talep de zayıflıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da denizde hortum oluştu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Almanya'da firmaların ihracat beklentisi ekimde düştü

Almanya'da firmaların ihracat beklentisi ekimde düştü

Depremlerden etkilenen Hatay 9 aylık ihracatta Doğu Akdeniz'in lideri

Almanya'nın KRV Eyaleti Başbakanı Wüst'ten Türkiye ile ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi vurgusu

Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatı yüzde 18,9 arttı

Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatı yüzde 18,9 arttı
İhracattan dönen her tarım ürününün pestisit nedeniyle geri çevrildiği algısının yanlış olduğu belirtildi

İhracattan dönen her tarım ürününün pestisit nedeniyle geri çevrildiği algısının yanlış olduğu belirtildi
Makine ihracatı 9 ayda 20,9 milyar dolar oldu

Makine ihracatı 9 ayda 20,9 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet