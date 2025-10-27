Dolar
41.94
Euro
48.90
Altın
4,042.04
ETH/USDT
4,166.00
BTC/USDT
115,391.00
BIST 100
10,894.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatı yüzde 18,9 arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Afrika ülkelerine yönelik yılın 9 ayındaki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 786 milyon 634 bin dolara ulaştı.

Ömer Faruk Salman  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatı yüzde 18,9 arttı

Gaziantep

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden 2025'in ocak-eylül döneminde 178 ülkeye toplam 2 milyar 611 milyon 220 bin dolarlık ihracat yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu ihracatın 786 milyon 634 bin dolarlık kısmı, Afrika ülkelerine gerçekleştirildi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 661 milyon 409 bin dolar olarak kaydedilmişti. Böylece Afrika'ya yapılan ihracatta yüzde 18,9'luk bir artış görüldü.

İhracat yapılan ülkelerin başında, yüzde 29,5 artış ve 165 milyon 483 bin dolarla Cibuti, yüzde 59,3 artış ve 92 milyon 662 bin dolarla Gana, yüzde 178,6 artış ve 63 milyon 411 bin dolarla Sudan yer aldı.

Gıda ve lojistik altyapısı stratejik avantaj sağlıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırmak amacıyla inovasyona dayalı ihracat modeliyle sürdürülebilir büyüme sağladıklarını söyledi.

Kadooğlu, sektörün küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen güvenilir tedarik anlayışı ve istikrarlı kalitesiyle öne çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gıda alanındaki güçlü üretim ve lojistik altyapısı, bölgesel ticaretteki konumunu daha da stratejik hale getiriyor. Ülkemizin bu alandaki etkin rolünü korumasını sağlayan unsurların başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü geliyor. Sektörümüzün iç piyasada fiyat istikrarını destekleyen, dış pazarlarda ise ülkemizin güvenilir tedarikçi kimliğini güçlendiren bir yapısı var."

Yeni pazar arayışları devam ediyor

Yılın 9 ayında Güneydoğu'nun hububat ihracatının yüzde 4,6 artarak bölge ortalaması olan yüzde 3'ün üzerine çıktığını ifade eden Kadooğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sonuçlar, üretim zincirindeki disiplinin, verimlilik anlayışının ve sanayi kültürümüzün bir göstergesi. Yeni pazar arayışlarımız kapsamında Gana, Benin ve Togo başta olmak üzere Afrika ülkelerine yönelik hız kazanan ticari girişimlerimiz de bu vizyonun önemli bir adımı. Hedefimiz, üretimden lojistiğe kadar her aşamada verimliliği artırmak, AR-GE, markalaşma ve katma değerli ürün stratejileriyle bölgemizin ihracatını daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM "geçersiz imza" nedeniyle evliliğin yok hükmünde kabul edilmesini hak ihlali saydı
Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek
Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
TÜDAK'ın gerçeğini aratmayan deprem tatbikatını AA ekipleri görüntüledi

Benzer haberler

Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatı yüzde 18,9 arttı

Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatı yüzde 18,9 arttı

Türk tekstil sektörünün 9 aylık ihracatı 7 milyar doları aştı

İhracattan dönen her tarım ürününün pestisit nedeniyle geri çevrildiği algısının yanlış olduğu belirtildi

Türk enerjisi Afrika'nın kalkınmasına katkı sağlıyor

Türk enerjisi Afrika'nın kalkınmasına katkı sağlıyor
Makine ihracatı 9 ayda 20,9 milyar dolar oldu

Makine ihracatı 9 ayda 20,9 milyar dolar oldu
Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4,2 arttı

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4,2 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet