Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.

Erbil Başay   | 18.07.2021
Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Berlin

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 110'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada 670 kişinin de yaralandığı aktarılarak yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selden ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan ülkenin güneyinde ve doğusunda da etkili olan şiddetli yağışlar gece su baskınlarına ve sele sebep oldu.

Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde sel ve toprak kayması dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.

Bölge yönetiminden yapılan açıklamada, bu bölgede en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Bischofswiesen, Berchtesgaden, Schönau am Königssee Marktschellenberg beldelerinde sel meydana geldiği, B305 karayolunun bir bölümünün kapatıldığı, Scheffau beldesine ise ulaşılamadığı belirtilerek bölgede 65 kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

Böylelikle ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 156'ya yükseldi.

Ülkenin doğusunda bulunan Saksonya eyaletinin Saechsische Schweiz bölgesinde de şiddetli yağmur yağdığı, nehirlerin taştığı, everin bodrum katları ve caddeleri su bastığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 666 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 binin üstünde günlük vaka kaydedildi
Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı

Benzer haberler

Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Almanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Steinmeier ile Laschet’in afet bölgesine ziyareti sosyal medyada tartışılıyor

Almanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 141’e yükseldi

Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı

Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı
Almanya’da selden etkilenen Türkler yaşadıkların anlattı

Almanya’da selden etkilenen Türkler yaşadıkların anlattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı