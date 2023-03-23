Dolar
19.05
Euro
20.73
Altın
1,977.65
ETH/USDT
1,749.00
BTC/USDT
27,510.00
BIST 100
5,018.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor

Almanya'da Münih ve Hamburg havalimanlarında çalışan personelin uyarı grevleri nedeniyle uçuşlarda gecikme ve aksamaların yaşandığı bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor

Nordrhein-Westfalen

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik ve yer personelinin uyarı grevinin bu sabah yerel saatle 08.00'de başladığı ve öğleden sonra 14.00'te sona ermesinin beklendiği ifade edildi.

Bazı güvenlik kontrolü kapılarının açılmadığı havalimanının açıklamasında gecikmelerin ve aksamaların sınırlı olduğu belirtilirken uçuşu olan yolcuların havalimanına mümkün olduğunca erken gelmeleri tavsiye edilip daha uzun bekleme sürelerini göze almaları gerektiği belirtildi.

Hamburg Havalimanı'nda ise dün gece başlayan uyarı grevinin 24 saat sürmesi bekleniyor.

Havalimanında bugün planlanan 252 uçuştan herhangi birinde şu ana kadar herhangi bir iptal yaşanmadığı, yaşanabilecek gecikmelere yönelik yolcuların önlem alması gerektiği belirtildi.

Verdi sendikasının çağrısıyla greve giden çalışanlar maaşlarına yüzde 10,5 zam yapılmasını talep ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da enkaz döküm alanı havadan görüntülendi
Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, depremlerde hayatını kaybedenler için kapatılacak
DİB, İskenderun'da günde 3 bin kişiye iftar ve sahur verecek
İncirli köyünde dağlardan kopan dev kayalar evlere ağır hasar verdi
KVKK'den siyasi partilerce seçimlerde işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru

Benzer haberler

Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor

Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor

Almanya'daki Türkler Türkiye'deki siyasi tercihleri nedeniyle ötekileştiriliyor

Almanya: Finansal sistemimiz istikrarlı ve sağlam

Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar yeniden artışta

Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar yeniden artışta
Japonya ve Almanya ekonomi güvenliği için yakın işbirliği yapacak

Japonya ve Almanya ekonomi güvenliği için yakın işbirliği yapacak
TRT Türk'ün göç ve gurbet temalı dizisi "Sığınak"ın ilk bölümü yarın ekrana gelecek

TRT Türk'ün göç ve gurbet temalı dizisi "Sığınak"ın ilk bölümü yarın ekrana gelecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet