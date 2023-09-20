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Dünya

Almanya'da hastanelere daha fazla para verilmesi için gösteriler yapıldı

Almanya'da ekonomik olarak zor durumdaki hastanelerin iflas etme riskine karşı hükümetin bu kurumlara daha fazla bütçe ayırması için gösteriler düzenlendi.

Erbil Başay  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Almanya'da hastanelere daha fazla para verilmesi için gösteriler yapıldı Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Almanya Hastaneler Birliğinin (DKG) çağrısıyla başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı'nda toplanan binlerce hastane çalışanı ve yönetici, hükümetin sağlık politikasını protesto etti.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen göstericiler, üzerinde "Alarm seviyesi kırmızı", "Hastane iflaslarını durdurun" ve "Enflasyon tazminatı. Hemen şimdi" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

DKG Başkanı Gerald Gass, AA muhabirine, hastanelerin ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Gass, Almanya'daki hastanelerin kapatılmasına gerek kalmaması ve hastaların bakım hizmetinde boşluklar oluşmaması için acilen adil finansman koşullarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bu yılın ilk yarısında 2022'ye göre 2 kat daha fazla hastanenin iflas başvurusunda bulunduğunu vurgulayan Gass, "Bu, iflas dalgasının devam ettiği ve hasta bakımı için acil bir şekilde ihtiyaç duyduğumuz hastanelerin devre dışı kalacağı anlamına geliyor. Bunun engellenmesi lazım." dedi.

Gass, hükümetten hastanelerin sağlık sigorta şirketlerinden alacakları ücretlerin artan enflasyona göre ayarlamasını ve çalışanların ücretlerinin de buna göre uyarlanmasını talep ettiklerini anlattı.

Gösteriye katılan Claudia Noackda ülkede enerji fiyatlarının arttığını ancak hastanedeki ücretlerin artmadığını belirterek, "Bununla nasıl başa çıkacağız. Bunu yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Noack, "Hastalar bunları hissediyor mu?" sorusuna da "Umarım henüz hissetmiyorlardır. Ama bu gelecekte olabilir. Aylarca bir randevuyu ve ameliyatı beklemek Almanya'da olmaması lazım." şeklinde yanıtladı.

Göstericilerden Barbara Majd-Amin ise hükümetin planladığı reform ile hastanelerin giderlerinin karşılanamayacağını dile getirerek, "Daha fazla mühimmat ve tank satın almak için 100 milyar avroluk özel fon ayıran ancak hastaneler için 10 milyar avro vermeyen hükümetin protesto edilmesi lazım." diye konuştu.

Berlin'in yanı sıra Frankfurt, Stuttgart ve Hannover gibi diğer büyükşehirlerde de gösteriler düzenlendi.

DKG'nin açıklamasında, hastanelerin yüzde 70'inin maddi sıkıntı içinde olduğu ve 2023'te finansal açığın 10 milyar avroya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

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