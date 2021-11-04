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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana 33 bin 949 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Erbil Başay   | 04.11.2021
Almanya'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Berlin

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 33 bin 949 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle bu sayı RKI tarafından salgının başından beri rapor edilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Daha önce 18 Aralık 2020’de 33 bin 777 ile en yüksek sayı tespit edilmişti.

Almanya’da toplam vaka sayısı 4 milyon 672 bin 368'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı olarak 165 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı da 96 bin 192'ye çıktı.

Ülkede dün 146,6 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 154,5’e yükseldi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, dün düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, halkı aşı olmaya ve tedbirlere uymaya çağırmıştı.​​​​​​​

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