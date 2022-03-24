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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı

Almanya’da son 24 saatte tespit edilen 318 bin 387 vaka ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Cüneyt Karadağ   | 24.03.2022
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı

Berlin

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada, Almanya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 19 milyon 597 bine yükseldi.

Son 24 saatte 318 bin 387 kişiye Kovid-19 tanısı koyulmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19’dan 300 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 127 bin 822’ye yükseldi.

Ülke genelindeki hastanelerde virüse maruz kalan sağlık çalışanları arasında hastalıktaki artış nedeniyle bu hafta personel sıkıntısı belirdi.

DIVI acil tıp derneği, ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde ciddi şekilde hasta olan 2 bin 335 koronavirüs hastasının 895'inin solunum cihazına bağlı olduğunu söyledi.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin hemen arkasında, bölgedeki en yüksek vaka sayılarıyla Batı Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

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