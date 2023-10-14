Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,555.20
BTC/USDT
26,897.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da Filistinli ve İsrailliler barikatla ayrılan meydanda mitingler düzenledi

Almanya'nın Köln kentinde polisin gösteri yasağını kaldırmasıyla Filistinliler ile İsrailliler, Heumarkt Meydanı'nın farklı köşelerinde miting yaptı.

Mesut Zeyrek  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Almanya'da Filistinli ve İsrailliler barikatla ayrılan meydanda mitingler düzenledi Fotoğraf: Mesut Zeyrek / AA

Körl

İzin alınmasına rağmen Köln polisi Filistinlilerin "İşgal altındaki Filistin" mitingini güvenlik gerekçesiyle yasaklarken, İsraillilerin "İsrail nefretine ve Yahudi karşıtlığına karşı durma" gösterisine izin verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye polis izin verdi.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteriye Türkler ve diğer Müslüman ülke vatandaşları da destek verdi.

Konuşmalarda, Filistin halkının kendi vatanlarında yıllardır uğradıkları zulüm ve akıttıkları gözyaşı anlatıldı.

Polisin barikatla böldüğü meydanın diğer tarafında İsrail destekçileri miting düzenledi.

Polisin geniş güvenlik aldığı mitinglere katılanlar, konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki: 50-60 bin kadar çelik evi deprem bölgelerinde kurarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız
Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmaları inceledi
Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü yıkılıyor
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Almanya'da Filistinli ve İsrailliler barikatla ayrılan meydanda mitingler düzenledi

Almanya'da Filistinli ve İsrailliler barikatla ayrılan meydanda mitingler düzenledi

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Filistin'e destek gösterisi yapıldı

İtalya ve Malta'da binlerce kişi Filistin'e destek için bir araya geldi

İsveç'te Filistin'e destek gösterisi

İsveç'te Filistin'e destek gösterisi

Filistin’de gösterilere katılan İngiliz kadın AA’ya konuştu: Filistin'deki durum genel olarak hukuksuz bir işgaldir

Filistin’de gösterilere katılan İngiliz kadın AA’ya konuştu: Filistin'deki durum genel olarak hukuksuz bir işgaldir
Gazzeli siviller için Türkiye'den gıda kolileri ve tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi

Gazzeli siviller için Türkiye'den gıda kolileri ve tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet