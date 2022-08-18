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Dünya

Almanya'da doğal gaza uygulanan KDV oranı yüzde 7’ye düşürülecek

Almanya’da enerji krizi nedeniyle artan fiyatların önünde geçmek ve vatandaşların karşı karşıya kaldığı mali yükü azaltmak için geçişi bir süre doğal gaza uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 19’dan 7’ye düşürüleceği açıklandı.

Erbil Başay   | 18.08.2022
Almanya'da doğal gaza uygulanan KDV oranı yüzde 7’ye düşürülecek

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’de yaptığı açıklamada, gaz şirketleri için alınacak zorunlu katkı payının gaz tüketicilerine ek yük getirmemesi konusunda hükümetin fikir birliği içinde olduğunu söyledi.

Hükümetin bu nedenle doğal gaza uygulanan KDV’nin geçici olarak yüzde 7’ye düşürme kararı aldığını belirten Scholz, bu uygulamanın 31 Mart 2024’e kadar geçerli olacağını kaydetti.

Scholz, gaz şirketlerin bu indirimi tüketicilere yansıtmasını talep etti.

Bu indirimin insanların mali yükünü hafifletilmesi için başka bir adım olduğunu vurgulayan Scholz, gelecek haftalarda şirketler ve vatandaşlar üzerindeki mali yükü daha da hafifletmek için 3. yardım paketi konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Scholz, adalet konusunun "ülkenin bu krizde birlik olması açısından önemli" olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Scholz, Neuruppin kentinde protesto edildi

Almanya Başbakanı Scholz dün akşam Brandenburg eyaletinin Neuruppin kentinde katıldığı bir etkinlikte çok sayıda kişi tarafından protesto edildi.

Etkinlikle ilgili sosyal medyada yer alan videolarda, protestocuların Scholz’a tepki göstererek “yalancı”, “hain” ve “defol” gibi sloganlar attığı ve üzerinde “Bu hükümet sosyal huzursuzluk yaratıyor” yazan döviz taşıdıkları görüldü.

Alman basını, protestocuların Alman Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi tarafından organize edildiğini aktardı.

Almanya’da doğal gaz piyasası alan yöneticisi Trading Hub Europe, 15 Ağustos'ta, Rusya’dan gelen doğal gaz sevkiyatının azalması nedeniyle gazı daha pahalı ithal etmek zorunda kalan şirketlerin yükünü azaltmak adına, ekim ayından itibaren tüketicilerden kilovatsaat başına 2,419 sent alınacağını açıklamıştı.

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