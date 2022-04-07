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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi

Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlülüğü teklifi, Federal Meclis'te yapılan oylamada reddedildi.

Cüneyt Karadağ   | 07.04.2022
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi

Berlin

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Partili bazı milletvekillerinin verdiği kanun teklifine 378 milletvekili "hayır", 296'sı "evet" oyu kullandı.

Alman medyası, Başbakan Olaf Scholz aşı yükümlülüğünden yana olduğunu açıklamasına rağmen kanun teklifinin kabul edilmemesini hükümet için başarısızlık olarak yorumladı.

Teklifte, 60 yaşın üzerindeki herkesin 15 Ekim'e kadar aşılanmış olması şartı koşuluyordu.

Ülkede 63,2 milyon kişinin aşı yaptırdığı ancak aşı kampanyasının artık neredeyse durma noktasına geldiği öğrenildi.

Mart ortasında kabul edilen yasayla kliniklerde ve huzurevlerinde çalışanlar için aşı zorunlu hale getirilmişti.

Kanun teklifi Meclis'te görüşüldüğü esnada Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, teklifi protesto etti.

Göstericiler, "Kendi bedeni üzerinde kendi kaderini tayin hakkı için", "Zorunlu aşıya hayır" ve "Sağlığım" yazılı pankart ve dövizler açtı.

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