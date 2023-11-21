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Dünya

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi: Pek çok Müslüman huzursuz, açıkça konuşmaktan korkuyor

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, "Ülkemizdeki pek çok Müslüman huzursuz, açıkça konuşmaktan korkuyor, tartışmaktan korkuyorlar." dedi.

Mesut Zeyrek  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi: Pek çok Müslüman huzursuz, açıkça konuşmaktan korkuyor

Köln

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, "RBB24 info" radyosuna yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından bugün Berlin'de düzenlenen "İslam Konferansı" toplantısına davet edilmediklerini söyledi.

Davet edilmemelerinin nedenini bilmediğini ifade eden Mazyek, konseylerinin antisemitizmle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Sosyal bütünleşmeye ihtiyacımız var. Çok net bir dayanışmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Mayzek, antisemitizmle mücadele kapsamında Müslümanların ötekileştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizdeki pek çok Müslüman huzursuz, açıkça konuşmaktan korkuyor, tartışmaktan korkuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansın gündeminde antisemitizm ve "Müslüman düşmanlığı" ile mücadele yer alıyor.

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