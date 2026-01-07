Dolar
43.04
Euro
50.35
Altın
4,442.30
ETH/USDT
3,166.90
BTC/USDT
91,453.00
BIST 100
12,028.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile anlaşmaların imza törenine katılıyor.
logo
Dünya

Almanya karbon emisyonu fiyatlandırmasından 21,4 milyar avroluk rekor gelir sağladı

Almanya’da karbon fiyatlandırmasında geçen yıl 21,4 milyar avro gelir elde edilerek rekor yenilendi.

Bahattin Gönültaş  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Almanya karbon emisyonu fiyatlandırmasından 21,4 milyar avroluk rekor gelir sağladı

Berlin

Alman Emisyon Ticaret Sistemi Otoritesi (DEHSt), 2025 yıl karbon fiyatlandırmasına ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl emisyon ticaretinden elde edilen gelirler rekor seviyeye yükselirken karbon fiyatlandırmasında gelirler ise 21,4 milyar avroya ulaştı. Böylece 2024’teki 18,5 milyar avroluk rekor da yenilenmiş oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu 18,5 milyar avroluk rekor gelir iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım Almanya'nın Avrupa Emisyon Ticaret Sisteminden (EU ETS) elde ettiği gelir, ikinci kısım ise ısıtma ve ulaşım sektörleri için bir CO2 fiyatı belirleyen ulusal emisyon ticaret sisteminden (nEHS) geliyor.

DEHSt'ye göre, AB ETS'ten elde edilen gelirler geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azalarak 5,4 milyar avroya indi. Buna karşılık, ulusal emisyon ticareti sisteminden elde edilen gelirler geçen yıl 3 milyar avro artışla16 milyar avroya yükseldi. Her iki sistemden elde edilen gelirin tamamı, enerji ve iklim politikası hedeflerine ulaşmada finansman aracı olarak merkezi rol oynayan İklim ve Dönüşüm Fonu'na (KTF) aktarılıyor. Bu para da enerji verimli binaların yenilenmesini, sanayinin karbonsuzlaştırılmasını, hidrojen ekonomisini ve elektrikli otomobiller için şarj altyapısının genişletilmesini teşvik etmekte kullanılıyor.

Bu arada, Almanya, iklimi korumanın önemli bir aracı olarak kabul edilen karbon emsiyonu fiyatlandırmasından 2008'den beri 100 milyar avro fazla gelir elde etti.

Karbon emisyonları geçen yıl 9 milyon ton düştü

Öte yandan, Almanya merkezli düşünce kuruluşu Agora Energiewende’ye göre, binalarda ve ulaşımda iklim teknolojilerine geçişin yavaşlamasından kaynaklı olarak Almanya'nın karbon emisyonlarının geçen yıl 2024'e kıyasla sadece yüzde 1,5 (9 milyon ton) azaldı.

Geçen yıl emisyonlarda 640 milyon tonla referans yılı olan 1990'a oranla yüzde 49'luk düşüş görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
Tekirdağ'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Çok güçlü bir akademik araştırma altyapısına ihtiyacımız var
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya karbon emisyonu fiyatlandırmasından 21,4 milyar avroluk rekor gelir sağladı

Almanya karbon emisyonu fiyatlandırmasından 21,4 milyar avroluk rekor gelir sağladı

Almanya iş gücü piyasasında 2010'dan beri en kötü aralık ayı rakamları görüldü

Almanya’da banka soygununda mağdur olanlar hukuki mücadele başlatacak

Berlin’de günlerdir devam eden elektrik kesintisinden etkilenenler yaşadıkları zorlukları anlattı

Berlin’de günlerdir devam eden elektrik kesintisinden etkilenenler yaşadıkları zorlukları anlattı
Berlin'de on binlerce haneye elektrik verilemiyor

Berlin'de on binlerce haneye elektrik verilemiyor
Rusya Güvenlik Konseyi: Maduro’nun ardından Merz’in kaçırılması şaşırtmaz

Rusya Güvenlik Konseyi: Maduro’nun ardından Merz’in kaçırılması şaşırtmaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet