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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya, İsrailli bakanların "Gazze'de yeni yerleşim yerleri" inşası açıklamalarını kınadı

Almanya, aşırı sağcı İsraillilerin Gazze'de Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yerleşim yerleri inşa planları için konferans düzenlemesini ve buraya katılan İsrailli bakanların bu yöndeki açıklamalarını kınadı.

Cüneyt Karadağ  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Almanya, İsrailli bakanların "Gazze'de yeni yerleşim yerleri" inşası açıklamalarını kınadı

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Gazze'de (İsrail'in) yeni yerleşim birimi açılmasını teşvik eden ve bunun planlandığı etkinliğe 5 İsrailli bakanın katılımı ve açıklamaları, Alman hükümetinin açıkça reddettiği kabul edilemez bir provokasyondur. Bu tür açıklamaları ve planları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

"Gazze Filistinlilere aittir." diyen Deschauer, Alman hükümetinin İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yerleşim birimleri açmaya yönelik olarak yapılan açıklama ve planları reddettiğini de kaydetti.

Bu durumun sadece uluslararası hukuka aykırı olmakla kalmayacağına işaret eden bakanlık sözcüsü, "Bu aynı zamanda iki devletli çözüm de dahil olmak üzere herhangi bir siyasi çözüme kesinlikle zarar verecek ve acilen ateşkese ihtiyaç duyan rehineler için de kesinlikle yararlı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı İsrailliler Gazze'deki yeni yerleşim yerleri inşası için konferans düzenledi

Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'deki yeni yerleşim yerleri inşası için Gazze sınırında bir konferansta düzenlemiş buraya çok sayıda İsrailli bakan ve Knesset üyesi katılmıştı.

Gazze sınırındaki Be'eri yerleşim biriminin yakınında İsrail ordusunun kapalı askeri bölge olarak ilan ettiği alanda düzenlenen etkinlikte, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin sloganı ile "Gazze Bizimdir, Sonsuza Dek" sloganı yer alırken, "Gazze'yi Yeniden Yerleştirmeye Hazırlık" başlığı altında İsrail'in 2005 yılında boşalttığı bölgede yerleşim çabalarına hazırlık yapılması ele alınmıştı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de sosyal medya hesabından Gazze'nin Filistinlilerden boşaltılması çağrısında bulunmuş ve İsrail'in Gazze'de yeni yerleşim birimleri kurmasının mümkün olduğunu belirtmişti.

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