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Dünya

Almanya, İsrail'e Refah kentindeki sivilleri "daha etkili şekilde koruma" çağırısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, İsrail'e Refah kentindeki sivilleri "daha etkili şekilde koruma" çağrısı yaptı.

Erbil Başay  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Almanya, İsrail'e Refah kentindeki sivilleri "daha etkili şekilde koruma" çağırısında bulundu

Berlin

Wagner, basına yaptığı açıklamada, Refah'taki durumdan büyük endişe duyulduğunu belirterek, "Orada çok dar bir alanda, askeri operasyonlardan korunmak isteyen ve gidecek başka yeri olmayan 1 milyondan fazla insan var." dedi.

Refah kentinde Hamas'a karşı daha büyük bir saldırı gerçekleşmeden önce İsrail'in bu insanların nerede ve nasıl korunacağını ortaya koyması gerektiğini ifade eden Wagner, "İnsanların daha iyi ve daha etkili bir şekilde korunmaya ve daha iyi ve daha etkili bakıma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Gazze'deki durumun felaket olduğunu vurgulayan Wagner, hem Gazze'ye hem de Refah'a daha fazla insani yardımın girmesi gerektiğini belirtti.

Sözcü Wagner, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 14 Şubat'ta iki günlük ziyaret için İsrail'e gideceğini aktardı.

Baerbock'un İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkakan Binyamin Netanyahu ve mevkidaşı Yisrael Katz ile bir araya geleceğinin planlandığı bilgisini paylaşan Wagner, görüşmelerin odağında çatışmalara yeni bir insani ara verilmesinin yer alacağını kaydetti.

İsrail'in Refah'a saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.

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