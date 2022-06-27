Dolar
16.55
Euro
17.53
Altın
1,825.33
ETH/USDT
1,185.90
BTC/USDT
20,772.00
BIST 100
2,542.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bozkurt’taki selde mahsur kalanlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü 'şoke edici'

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, çok sayıda düzensiz göçmenin Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken hayatını kaybetmesini "şoke edici" olarak niteledi.

Erbil Başay   | 27.06.2022
Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü 'şoke edici'

Berlin

Büchner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine, Fas’tan Melilla kentine geçerken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu insanların ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirten Büchner, "Sınırı geçmeye çalışırken çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi şoke edici. 300'den fazla yaralı olduğu söyleniyor." ifadesini kullandı.

Büchner, İspanya’nın yaşananları aydınlatılacağını açıkladığına işaret ederek bunun önemli olduğunu, Alman hükümetinin de bunu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Toplantıya katılan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall da İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in söz konusu bölgede yaşananlardan dolayı sarsıldığını belirterek "Bu bizi çok etkiledi. Biz, ilgili kurulların, Avrupa Birliği (AB) kurullarının da bunu aydınlatılmasını bekliyoruz." dedi.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Fas İnsan Hakları Derneği, Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürmüş, İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise bu olayda 37 göçmenin öldüğünü iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama: Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel bölgesinde mahsur kalanları helikopterle kurtarıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü 'şoke edici'

Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü 'şoke edici'

G7 liderlerinden Ukrayna'ya 'gerektiği sürece' askeri ve mali destek taahhüdü

ABD, gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar küresel altyapı yatırımı yapacak

G7 Elmau Liderler Zirvesi, savaş ve artan stagflasyon endişelerinin gölgesinde başladı

G7 Elmau Liderler Zirvesi, savaş ve artan stagflasyon endişelerinin gölgesinde başladı
Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi

Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi
Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmen sayısının 37 olduğu iddia edildi

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmen sayısının 37 olduğu iddia edildi