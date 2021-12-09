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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır

Ömer Tuğrul Çam   | 09.12.2021
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır

Brüksel

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, göreve gelişinin ertesi günü gittiği NATO'da, yeni Alman hükümeti için Avrupa'nın güvenliğinde ittifakın "vazgeçilmez" olduğu mesajını verdi.

Baerbock, dün göreve başlamasının ardından ziyaret ettiği Brüksel'deki NATO karargahında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Baerbock, "Bizim için NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır." dedi.

Baerbock, transatlantik ittifakı her alanda güçlendirmek istediklerini belirterek, "Zorlu zamanlardan geçiyoruz. Ukrayna sınırı yakınındaki Rus askeri gelişimi, hem Ukrayna bakımından hem de Avrupa'nın güvenliği bakımından bizi endişelendirmeli." diye konuştu.

Letonya'da geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya verilen "Ukrayna'ya karşı saldırgan tutumun ciddi sonuçları olur" mesajını hatırlatan Baerbock, yeni Alman hükümetinin bu taahhüde sahip çıktığını vurguladı.

Baerbock, gerginliğe rağmen NATO ile Rusya arasında diyalog kurulmasını desteklediklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık göstermesinin güçlü karşılık bulacağı, Rusya için ekonomik ve siyasi sonuçlar doğuracağı uyarısını yineledi. Stoltenberg, Rusya ile NATO-Rusya Konseyi kapsamında diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Almanya'nın NATO'ya çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Stoltenberg, yeni Alman hükümetinin "NATO'yu Almanya'nın güvenliğinde vazgeçilmez dayanak" olarak görmesini takdirle karşıladığını söyledi.

Stoltenberg, iklim değişikliği, Çin, NATO-AB iş birliği gibi konularda yeni Alman hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirmek için Almanya'nın katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

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