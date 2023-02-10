Dolar
18.84
Euro
20.16
Altın
1,864.51
ETH/USDT
1,539.10
BTC/USDT
21,760.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
logo
Dünya

Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Alman hükümeti, deprem bölgesindeki mağdurlar için Türkiye'ye yardım göndermeye devam ediyor.

Cüneyt Karadağ   | 10.02.2023
Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Berlin

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Savunma Bakanı Boris Pistorius, Wunstorf Hava Üssü'nde Türkiye'ye gönderilen yardımlara ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar, yardımların devam ettiğini belirtti.

Almanya'nın Türkiye'deki depremzedelere çadır ve diğer yardım malzemelerini taşıyan üç uçak gönderdiğini ifade eden Faeser, "Bu inanılmaz boyutlarda bir doğal afet, gerçekten derinden etkilendik. Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Savunma Bakanı Pistorius da Alman Hava Kuvvetlerinin bu uçuşları gerekli olduğu sürece devam ettireceğini vurgulayarak, "Bu korkunç bir doğal afet. Alman Silahlı Kuvvetleri ve mensupları olarak düşüncelerimiz hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla, şu anda yas tutan ve bu zor durumla başa çıkmak zorunda olan yakınlarıyla birlikte. Bu korkunç, kelimelere dökmesi zor bir durum." diye konuştu.

Almanya'nın bugün gönderdiği yarım malzemeleri arasında çadırlar, yataklar, uyku tulumları, battaniyeler, ısıtıcılar ve jeneratörler bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk savunma sanayisi tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde
Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı
Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
"Asrın felaketi"nde AK Parti'li Yayman da 11 akrabasını kaybetti

Benzer haberler

Körfez halkları Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle tam bir dayanışma halinde

Körfez halkları Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle tam bir dayanışma halinde

Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Türk savunma sanayisi tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde

Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Nizip'te 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi kurtarıldı

Nizip'te 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi kurtarıldı
Enkazdan 104 saat sonra çıkarılan depremzede, kurtarma ekibindeki askerin elini öptü

Enkazdan 104 saat sonra çıkarılan depremzede, kurtarma ekibindeki askerin elini öptü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet