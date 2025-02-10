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Dünya

Almanya’da AfD Eş Genel Başkanı Chrupalla: Çifte vatandaşlığı genel olarak sorunlu buluyoruz

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, ülkede geçen yıl uygulamaya konulan çifte vatandaşlık uygulamasını sorunlu bulduklarını söyledi.

Erbil Başay  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Almanya’da AfD Eş Genel Başkanı Chrupalla: Çifte vatandaşlığı genel olarak sorunlu buluyoruz Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Chrupalla, Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti'nin (VAP) düzenlediği basın toplantısında, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kişinin ağır suçlar işlemesi halinde çifte vatandaşlığın iptal edilmesinin mümkün olduğunu belirten Chrupalla, "Çifte vatandaşlığı genel olarak sorunlu buluyoruz. Gelecekte, çifte vatandaşlığın verilmesinin mümkün olup olmadığı ve tarafımızca izin verilip verilmeyeceği de incelenmeli. Bizim görüşümüze göre bir vatandaşlık için karar verilmeli." dedi.

Chrupalla, suç işleyen kişinin çifte vatandaşlığının iptal edilmesi durumunda vatansız kalmadığını vurgulayarak, 'Diğer vatandaşlığa da sahip. Amerika'da ve Kanada'da benzer uygulamalar geçerli. Biz de bu yasal prosedüre bağlı kalacağız. O zaman bu kişi, kendi ülkesine dönüp dönmemeyi düşünmelidir." diye konuştu.

Federal Meclis'te 29 Ocak'ta, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin göç politikasının sıkılaştırılmasını öngören önergenin AfD sayesinde geçmesini de değerlendiren Chrupalla, bunu "demokrasinin ve Almanya'nın zaferi" olarak nitelendirdi.

Chrupalla, diğer partilerin özellikle de Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin, göç politikasında AfD'nin savunduğu konuları kabul ettiğini, bu önergenin meclisten geçmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Kamuoyu anketlerine göre AfD'nin yüzde 20-22 oranında oyu olduğuna işaret eden Chrupalla, AfD'nin diğer partiler tarafından dışlanmasına da tepki gösterdi.

Chrupalla, "Doğu eyaletlerinde açık ara en güçlü biziz. Ülke genelinde kitle partisiyiz. Anketlerde yüzde 20-22 oy alan bir parti, nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Şu anda yapıldığı gibi, 13-14 milyon seçmeni dışlayamazsınız. Bu uzun vadede işe yaramaz. Aksine bizi daha güçlü yapıyorlar." şeklinde konuştu.

AfD'nin 52 bin üyeye ulaştığını ve üye sayısının giderek arttığını anlatan Chrupalla, bu yıl sonunda 60 bin üyeyi rahatlıkla geçeceklerini savundu.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın AfD yetkilileriyle görüşmesine de değinen Chrupalla, "Bu (görüşme) bir ölçüde yabancı girişimcilerin bizi ciddiye alması ve bizim pozisyonlarımızı dinlemeleri konusunda normalleşmeye katkı da sağladı." ifadelerini kullandı.

Chrupalla, aynı zamanda bunun Alman ve Avrupalı girişimcilerin AfD'ye ilgi duymasını sağladığına dikkati çekerek, bu görüşmenin kendileri açısından önemli etkileri olduğunu kaydetti.

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