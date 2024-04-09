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Dünya

Almanya’da 2 aktivist hükümetin iklim politikasını değiştirmesi için açlık grevi yapıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki hükümetin iklim politikasını değiştirmesini isteyen Wolfgang Metzeler-Kick ve Richard Cluse açlık grevi yapıyor.

Erbil Başay  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Almanya’da 2 aktivist hükümetin iklim politikasını değiştirmesi için açlık grevi yapıyor Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Başbakanlık binasının karşısındaki yeşil alanda çadır kampı kuran ve bir süredir eylemlerini sürdüren aktivistler, Başbakan Olaf Scholz talepleri yerine getirene kadar aç kalmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kampta, açlık grevinde bulunan Metzeler-Kick ve Cluse’e destek olan aktivistler de kalıyor.

Alanda kurulan 4 büyük çadırın üzerinde “Şansölye dile getirin: İklim krizine doğru gidiyoruz”, “İklim başbakanı nerede?”, “Dürüst olana kadar aç kalacağız” ve “İklim adaleti için açlık grevi” yazan pankartlar yer alıyor.

34 günden beri açlık grevinde olan 49 yaşındaki Metzeler-Kick, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Scholz’un iklim değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmasını talep ettiklerini belirtti.

Metzeler-Kick, bu açıklamada "insan uygarlığının devam etmesinin iklim felaketi nedeniyle çok ciddi tehlike altında bulunduğu, havadaki karbondioksit oranının çok yüksek olduğu ve Hükümetlararası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) insanlığa en iyi şekilde nasıl hayatta kalabileceği konusunda yol göstermesi" konularının yer alması gerektiğini belirtti.

16 günden bu yana açlık grevinde bulunan 56 yaşındaki Richard Cluse de, iklim felaketiyle ilgili acilen bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti.

Cluse, talepler yerine getirilene kadar açlık grevinde olacaklarını kaydetti.

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