Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,704.10
BTC/USDT
97,124.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den, "23 Şubat'taki seçimde sandığa gidin" çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimde demokrasiyi güçlendirmek amacıyla sandığa gidilmesi çağrısında bulundu.

Cüneyt Karadağ  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den, "23 Şubat'taki seçimde sandığa gidin" çağrısı

Berlin

Steinmeier, yayınladığı videolu mesajında, "Hepimiz birbirimize ve ülkemizin geleceğine karşı sorumluluk taşıyoruz. İşte bu nedenle sizden gidip oy kullanmanızı istiyorum. Oyunuzun belirleyici oy olabileceğini bilerek oy verin. Demokrasimizi 23 Şubat'ta güçlendirin, oyunuz önemli." ifadelerini kullandı.

Birçok seçmenin hangi partiye oy vereceğini kararlaştırdığına, bazılarının ise neden oy kullanmaları gerektiğini sorduğuna dikkati çeken Steinmeier, bunun cevabının ülkenin geleceği ile anayasal liberal demokrasinin güçlendirilmesi ve korunması olduğunu vurguladı.

Steinmeier, vatandaşlardan özellikle şu anki çalkantılı kriz ve çatışma döneminde sandığa gidip oy kullanarak söz sahibi olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren 8 ila 12 derece düşecek
Hediye edildiği iş yerinden kaçan deve kuşu, büyütüldüğü mahalleye geri döndü
Türk savunma sanayisi yoğun katılımla IDEX ve NAVDEX 2025'te boy gösterecek
İstanbul'da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Münih'te 'Teröre Finansman Yok Konferansı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Münih'te 'Teröre Finansman Yok Konferansı'na katıldı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den, "23 Şubat'taki seçimde sandığa gidin" çağrısı

BM'ye göre insani yardım görevlileri, MSC 2025'teki tartışmalardan en çok endişe duyanlar arasında

Münih'te bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesiyle yaralanan anne ve çocuğu öldü

Münih'te bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesiyle yaralanan anne ve çocuğu öldü
Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı Fas, Almanya, İngiltere ve İsveç'de protesto edildi

Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı Fas, Almanya, İngiltere ve İsveç'de protesto edildi
Almanya küresel çip üretiminde kilit tedarikçi konumunda

Almanya küresel çip üretiminde kilit tedarikçi konumunda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet