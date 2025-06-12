Dolar
39.35
Euro
45.67
Altın
3,385.52
ETH/USDT
2,769.60
BTC/USDT
107,823.00
BIST 100
9,531.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Kiev'e 1,9 milyar avroluk ek askeri yardım sözü verdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ziyareti sırasında 1,9 milyar avroluk ek askeri yardım sözü verdi.

Mesut Zeyrek  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Kiev'e 1,9 milyar avroluk ek askeri yardım sözü verdi

Köln

Bakan Pistorius, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna'ya sağlayacağı ekonomik finansmanın, diğer askeri ekipmanın yanı sıra uzun menzilli füzelerin finansmanı için kullanılacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılın başında Ukrayna'ya 4 milyar avro destek sağladıklarını hatırlatan Pistorius, bu yardımın son birkaç ayda 7 milyar avroya çıkarıldığını, şimdi de 1,9 milyar avroluk ek askeri destek vereceklerini belirtti.

Pistorius, Alman Federal Meclisi tarafından ek fonun onaylanması durumunda, Almanya'nın bu yıl Ukrayna'ya toplam yaklaşık 9 milyar avro yardım sağlamış olacağını ifade etti.

Almanya'nın Ukrayna'da üretilen uzun menzilli atış sistemlerinin ortak finansmanını sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Pistorius, ilk sistemlerin gelecek aylarda hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Pistorius, "İkincisi, Ukrayna hükümetinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin malzeme satın alabilmesi için para sağlayacağız. Böylece Ukrayna silah endüstrisinin kapasitesi daha iyi kullanılabilir hale gelecektir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı
Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'da hazır beton sektörüne yönelik rekabet soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

Karadağ, Ukraynalı askerlerin eğitimi için kendi ordu mensuplarını gönderecek

Karadağ, Ukraynalı askerlerin eğitimi için kendi ordu mensuplarını gönderecek

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Kiev'e 1,9 milyar avroluk ek askeri yardım sözü verdi

Romanya, Rus İHA'larının sınıra yaklaşması üzerine savaş uçaklarını havalandırdı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Almanya'nın büyüme tahminini yükseltti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Almanya'nın büyüme tahminini yükseltti
Trump'ın temsilcisi Kellogg'dan Brüksel'de Avrupa ülkelerine övgü

Trump'ın temsilcisi Kellogg'dan Brüksel'de Avrupa ülkelerine övgü
Almanya'ya göç edenlerin yüzde 26'sı ülkeden ayrılmayı düşünüyor

Almanya'ya göç edenlerin yüzde 26'sı ülkeden ayrılmayı düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet