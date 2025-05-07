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Dünya

Almanya Başbakanı Merz: Rusya, güvenliğimiz için en büyük tehdit olmaya devam ediyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın güvenlikleri için en büyük tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, savunma yeteneklerini hızla ve güvenilir biçimde güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Mesut Zeyrek  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Almanya Başbakanı Merz: Rusya, güvenliğimiz için en büyük tehdit olmaya devam ediyor

Köln

Merz, dün başbakan seçildikten sonra Fransa'ya yaptığı ilk ziyaretinin ardından geldiği Varşova'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya'nın Polonya'yı işgali ve en önemlisi Varşova şehrinin neredeyse tamamen yıkılmasıyla kendilerine çok ağır bir suç yüklendiğini belirten Merz, "Bu suçluluk duygusundan doğan büyük sorumluluk hala üzerimizdedir, bunu ciddiye alıyor ve kabulleniyoruz." dedi.

Almanya'nın, Polonya'nın işgali sırasında hayatını kaybeden milyonlarca insanı asla unutmayacağını belirten Merz, Almanya'da kurbanları anmak için kalıcı bir yer oluşturmak istediklerini anlattı.

"Rusya, güvenliğimiz için en büyük tehdit olmaya devam ediyor." diyen Merz, "Bu durum, Avrupa-Atlantik ilişkileri açısından bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Rusya ve Belarus'un doğrudan komşusu olan Polonya bu konuda özellikle hassas bir konumdadır ve bu nedenle aramızda büyük bir dayanışma bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Merz, caydırıcılıklarını ve kolektif savunma yeteneklerini hızla ve güvenilir biçimde güçlendirmeleri gerektiğini belirterek, Polonya'nın özellikle NATO'nun doğu toprakları için büyük ve muazzam çabalar sarf ettiğini kaydetti.

Savunma harcamalarına büyük yatırım yapacaklarını belirten Merz, Alman anayasasını, buna uygun harcamalara izin verecek şekilde değiştirdiklerini söyledi.

Merz, Ukrayna'nın en büyük destekçileri arasında Almanya ve Polonya'nın yer aldığını ve bu iki ülkenin işbirliğinin birçok alanda devam ettiğini belirtti.

Bu işbirliğinin siyasi, askeri ve mülteci stratejisi için de geçerli olduğunu ifade eden Merz, "Avrupa'daki göç ve sığınma politikasını daha da geliştirmek için birlikte çalışmak istiyoruz. Almanya, mümkün olan her yerde ortak Avrupa kuralları geliştirmek için diğer ülkelerle birlikte çalışacak ve ayrıca sınır kontrolleri uygulayacaktır." diye konuştu.

Tusk, Merz'in sınır kontrollerini sıkılaştırma planına karşı çıktı

Polonya Başbakanı Tusk ise Merz'in sınır kontrollerini sıkılaştırma planına karşı çıktığını dile getirdi.

Ülkesinin AB'nin dış sınırlarını koruma konusunda ağır bir yükün altında olduğunu belirten Tusk, "Eğer biri Polonya sınırında kontroller uygularsa, Polonya da bu tür kontroller uygulayacaktır ve bu, uzun vadede mantıklı değildir." ifadelerini kullandı.

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