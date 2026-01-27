Dolar
43.40
Euro
52.03
Altın
5,083.23
ETH/USDT
2,987.90
BTC/USDT
88,699.00
BIST 100
13,106.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın birlikteliğinin Grönland için yapılan müzakerelerde başarıya ulaşılmasına katkı sağladığını belirterek, "Avrupa uyandı." ifadesini kullandı.

Erbil Başay  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı

Berlin

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Avrupa uyandı." ifadesini kullanan Merz, Avrupa'daki birlikteliğin Grönland için yapılan müzakerelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Almanya'nın, NATO ortağı olarak Yüksek Kuzey'in güvenliği için daha güçlü çaba sarf edeceğini aktaran Merz, bu konuda Frederiksen ve Nielsen'e güvence verdiğini belirtti.

Alman hükümet çevrelerinin verdiği bilgiye göre Merz, Welt gazetesinin düzenlediği ve basına kapalı yapılan Ekonomi Zirvesi kapsamında Frederiksen ve Nielsen ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması
Şişli'de sürücüsü park ederken kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Emine Erdoğan, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Bakan Kurum ve Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'la görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı

Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret etti

İngiltere ve Danimarka liderleri, Ukrayna, Orta Doğu ve Arktik bölgesi güvenliği konularını görüştü

Grönland Başbakanı Nielsen: Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir

Grönland Başbakanı Nielsen: Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir
Almanya Başbakanı Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli bir yerdir

Almanya Başbakanı Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli bir yerdir
Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin gümrük kararının "çizgilerini değiştirmediğini" belirtti

Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin gümrük kararının "çizgilerini değiştirmediğini" belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet