Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın birlikteliğinin Grönland için yapılan müzakerelerde başarıya ulaşılmasına katkı sağladığını belirterek, "Avrupa uyandı." ifadesini kullandı.
Berlin
Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
"Avrupa uyandı." ifadesini kullanan Merz, Avrupa'daki birlikteliğin Grönland için yapılan müzakerelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Almanya'nın, NATO ortağı olarak Yüksek Kuzey'in güvenliği için daha güçlü çaba sarf edeceğini aktaran Merz, bu konuda Frederiksen ve Nielsen'e güvence verdiğini belirtti.
Alman hükümet çevrelerinin verdiği bilgiye göre Merz, Welt gazetesinin düzenlediği ve basına kapalı yapılan Ekonomi Zirvesi kapsamında Frederiksen ve Nielsen ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.