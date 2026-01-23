Dolar
43.36
Euro
51.31
Altın
4,983.83
ETH/USDT
2,944.60
BTC/USDT
89,598.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret etti

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret ederek, Grönlandlılarla bir araya geldi.

Lejla Biogradlija  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret etti

Ankara

Nuuk'a yaptığı ziyarette Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile görüşen Frederiksen, daha sonra basın açıklaması yaptı.

ABD ile durumun hala zor olduğunu belirten Frederiksen, "Ama şimdi ABD ile denemeye çalışabileceğimiz bir yolumuz var." dedi.

Frederiksen, Danimarka'nın Grönland'a desteğini göstermek için geldiğini vurgulayarak, "Grönland halkı için ne kadar zor olduğunu hissedebiliyorum. Bugün birçok farklı insanla konuştum ve hepsi aynı şeyi söyledi. Umarım Grönland'daki herkes Danimarka'nın koşulsuz, muazzam, büyük ve yürek ısıtan desteğini hissediyordur. Avrupa'nın Grönland'ın yanında nasıl durduğunu da hissedebiliyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nielsen de Danimarka ile koordineli hareket ettiklerini söyledi.

Diğer yandan, Frederiksen'in Nuuk'taki Ombudsman konutunun bahçesinde, karlar içinde basın mensuplarına açıklama yaparken çekilen fotoğrafı da medyada büyük ilgi gördü.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin "anlaşma çerçevesi"

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Trump, Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı
Sahipsiz köpeklerden kaçarken yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor
Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan: YPG/SDG, Suriye Kürtlerini temsil eden aktör değil
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret etti

Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret etti

AB'den ABD'ye "çıkarlarımı korumaya hazırım" mesajı

Trump, Grönland anlaşmasının "süresiz" olduğunu ve "istedikleri her şeyi yapabileceklerini" belirtti

Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz

Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Danimarka, Grönland ve ABD olarak sağlıklı bir diyalog kurmalıyız

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Danimarka, Grönland ve ABD olarak sağlıklı bir diyalog kurmalıyız
AB liderlerinin olağanüstü Grönland zirvesi Brüksel'de başladı

AB liderlerinin olağanüstü Grönland zirvesi Brüksel'de başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet