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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanlar, Rusya-Ukrayna savaşının başından beri yemeklik yağ ve un stokluyor

Almanya’da Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte yemeklik yağ ve un gibi yiyeceklerin satışlarında yüksek artış olduğu bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 01.04.2022
Almanlar, Rusya-Ukrayna savaşının başından beri yemeklik yağ ve un stokluyor

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketicilerin mevcut satın alma davranışlarına yönelik yılın 8'inci (21-27 Şubat) haftasından 10’uncu (7-13 Mart) haftasına kadar istatistiklerini yayınlandı.

Buna göre, bölgede savaşın başladığı hafta Alman tüketiciler yemeklik yağ ve un gibi yiyecekleri giderek daha fazla stokladı.

Ülkede 7-13 Mart 2022'deki (10.hafta) yemeklik yağ satış rakamları, 6 ay öncesi Eylül 2021’deki ortalamasına göre yüzde 123, un satışları ise yüzde 206 arttı.

Destatis açıklamasında, "Artış, savaşın başlamasıyla ilişkilendirilebilir, çünkü satış rakamlarında bu tür yükselişler son 6 ayda gerçekleşmedi.” yorumuna yer verildi.

Yılın 11’inci haftasında (14-20 Mart) un ve yemeklik yağ satış rakamları önceki haftaya göre düşüşe geçse de yüksek seyretti. Bu düşüşün nedeninin talepteki düşüş mü yoksa süpermarketlerin raflarının boş kalmasından mı olduğu ise verilerden anlaşılamadı.

Almanya’da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcında makarna, un, tuvalet kağıdı, dezenfektan ve sabun gibi ürünlere talep artmıştı. Söz konusu dönemde bu malların satış hacmindeki dalgalanmalar yaklaşık 10 hafta sürmüştü.

Ukrayna ve Rusya ay çiçek yağı ve buğdayın en büyük üreticileri arasında bulunuyor.

Öte yandan, Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirmişti.

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