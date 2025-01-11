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Dünya

Alman ordusunda "yurt güvenliği" için yeni birlik oluşturulacak

Alman ordusunda, ülkedeki altyapı ve önemli askeri tesislerin güvenliğini korumak için Kara Kuvvetlerine bağlı yeni birlik kurulacağı bildirildi.

Erbil Başay  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Alman ordusunda "yurt güvenliği" için yeni birlik oluşturulacak Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

Berlin

Alman Haber ajansı DPA'nın, Alman Ordusunun Kara Kuvvetleri Sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, yeni "yurt güvenliği" birliği, muvazzaf ve yedek askerlerden oluşacak.

Birlik, herhangi bir gerilim, savunma veya kriz durumunda limanları, demir yollarını, yük aktarım noktalarını, boru hatlarını, dijital altyapıyı ve askerlerin geçiş güzergahlarını koruma görevi üstelenecek.

Bu birlikle ayrıca Almanya'nın NATO için operasyonel üs ve merkez olma rolünün güvence altına alınması hedefleniyor.

Barış dönemlerinde ise birliğe bağlı askerler, afet, salgın ve terör gibi durumlarda görevlendirilebilecek.

Birliğin 1 Nisan'da Kara Kuvvetlerinin komutası altına alınması planlanıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Nisan 2024'te Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) geleceğe hazır olması için orduda yapısal reform yapma kararı aldığını belirtmişti.

Pistorius, Alman ordusunun etkili olmasını istediklerini belirterek, "Hedefimiz, Alman ordusunun acil durumda, savunma durumunda ve savaş durumunda en iyi şekilde konumlanacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır." ifadesini kullanmıştı.​​​​​​​

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