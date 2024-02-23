Dolar
31.09
Euro
33.67
Altın
2,026.60
ETH/USDT
2,936.80
BTC/USDT
51,016.00
BIST 100
9,358.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa’da Mustafa Kemal Paşa Kültür Merkezi Açılış Töreni’nde konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Ticaret Odası’nda “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Alman hükümeti hakkında "İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduğu" gerekçesiyle suç duyurusu

Almanya'da "İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek oldukları" gerekçesiyle aralarında Başbakan Olaf Scholz'un da yer aldığı hükümet yetkilileri hakkında Filistinliler adına Alman Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Cüneyt Karadağ, Erbil Başay  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Alman hükümeti hakkında "İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduğu" gerekçesiyle suç duyurusu Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan ceza hukuku uzmanı avukat Nadija Samour, Federal Güvenlik Konseyi üyeleri Başbakan Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Maliye Bakanı Christian Lindner, Savunma Bakanı Boris Pistorius, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Adalet Bakanı Marco Buschmann, Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ve Başbakanlık Müsteşarı Wolfgang Schmidt hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Samour, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatına onay vermesi, diplomatik ve siyasi destek sağlaması ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardım ödemelerini kesmesini suç duyurusunun gerekçeleri arasında gösterdi.

"Filistinlilere karşı soykırım yapıldığına dair makul kanıtlar var"

Nadija Samour, "Savcılığa yapılan suç duyurusunda Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki soykırımına yardımcı olduğunu belirttik." dedi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tarihi bir karara imza attığını söyleyen Samour, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davaya dayanarak şu sonuca vardık: Filistinlilere karşı soykırım yapıldığına dair makul kanıtlar var. Sonuç olarak, diğer üçüncü ülkeler gibi Almanya'nın da soykırımı önlemek için uluslararası hukuk kapsamında sorumluluğu bulunuyor. Bu, soykırımı ve etkilerini önlemek için kutsal bir görev."

Suç duyurusunda bulunan ve ailesini temsilen basın toplantısına katılan aktivist Nora Ragab da Gazze'de yaşayan amcasının, İsrail'in bombardımanında hayatını kaybettiğini söyledi.

Ragap, amcasını kaybettiği için aileden biri olarak kendisinin suç duyurunda bulunduğunu dile getirdi.

Ölenlerin anılması ve hikayelerinin anlatılması gerektiğini belirten Ragap, Gazze'deki soykırım için Alman hükümetini suçladıklarını ve soykırımın hesabının verilmesini istediklerini söyledi.

Nora Ragap, Filistin halkına yapılan "soykırıma" seyirci kalmak istemediklerini sözlerine ekledi.

Avukat Alexander Gorski de silah ihracatına onay verenleri suçladıklarını ancak silah şirketlerinin de kendilerini rahat hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Gorski, hukukçuların silah üreten şirketler ve silah ihracatının önlenmesi üzerine de kafa yormaları gerektiğini ifade etti.

Avukatların gazetecilere dağıttığı basın bilgilendirme notlarında Almanya'nın, İsrail'e silah ihracatı konusunda 7 Ekim-7 Kasım 2023 tarihlerinde 185 onay verdiği ve bu ülkenin silah ithalatının yüzde 28'ini karşıladığı bildirildi.

Avrupa Hukuki Destek Merkezi, Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Filistin için Hukuk ve Filistin için Adalet ve Hesap Verebilirlik Girişimi'nin suç duyurusunda bulunanları desteklediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden çalışmasını istedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 115. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Alman hükümeti hakkında "İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduğu" gerekçesiyle suç duyurusu

Alman hükümeti hakkında "İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduğu" gerekçesiyle suç duyurusu

AP'de İsrail'in "Gazze'de soykırım yaptığı" nitelemesinin hukuki ve siyasi sonuçları tartışıldı

AP Milletvekili Botenga: İsrail'e silah göndermek soykırıma doğrudan suç ortaklığıdır

Holokost uzmanı Yahudi profesöre göre İsrail Gazze'de soykırım kampanyası başlattı

Holokost uzmanı Yahudi profesöre göre İsrail Gazze'de soykırım kampanyası başlattı
Yeni Zelandalı aktivist Fowler, İsrail'in soykırım niyetini gizlemediğini söyledi

Yeni Zelandalı aktivist Fowler, İsrail'in soykırım niyetini gizlemediğini söyledi
Diyanet'ten avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusu

Diyanet'ten avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet