Dolar
32.00
Euro
34.97
Altın
2,177.23
ETH/USDT
4,049.90
BTC/USDT
72,026.00
BIST 100
9,248.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çatalca’da halka hitap ediyor. Ankara’nın Sincan ilçesi Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya

Alman Demir Yolları, mahkemeden makinistlerin grevinin durdurulmasını talep etti

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) yolcu trenlerinde makinistlerin yarın başlatacağı grevin durdurulması için Frankfurt İş Mahkemesine başvurduğunu bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Alman Demir Yolları, mahkemeden makinistlerin grevinin durdurulmasını talep etti

Berlin

Alman Demir Yolları'ndan yapılan açıklamada, Alman Makinistler Sendikası'nın (GDL) yarın başlatacağı grevi durdurmak amacıyla Frankfurt iş mahkemesine ihtiyati tedbir kararı için acil bir başvuru yapıldığı belirtildi.

Alman Demir Yolları, GDL'nin 22 saat önceden grev kararı almasını eleştirerek, makinistlerin son 4 ay içinde 6'ncı kez yapılacak grevini "yolcu ve yük hizmetini kesintiye uğratacağı" gerekçesiyle yasal olarak engellemek istiyor.

Frankfurt İş Mahkemesi, Alman Demir Yolları'nın geçen yıl aynı talebini reddetmişti.

Alman Makinistler Sendikasından (GDL), dün yapılan açıklamada, Alman Demir Yolları ile ücret ve çalışma saatleri konusunda devam eden anlaşmazlıkta son 4 ay içinde 6'ncı kez grev kararı alındığı belirtilmişti.

İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 11 Mart'ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde de 12 Mart'ta saat 02.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 13 Mart saat 02.00'da sona ereceği aktarılmıştı.

Vardiyalı çalışma sürelerinin 35 saate inmesi isteniyor

Makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 7 Mart'ta 35 saatlik, 9 Ocak'ta 2 günlük ve 7 Aralık'ta 24 saatlik uyarı grevine gitmişti. Makinistler 24 Ocak'ta da 6 günlük grev yapmıştı.

Alman Demir Yolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışmıştı. GDL'ye bağlı makinistler, daha önce de 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

Alman Demir Yolları ise makinistlerin maaşlarına ağustos ayından itibaren ortalama yüzde 4,8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.

Alman Demir Yolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) demir yolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurdu.

Ülkede bazı siyasetçiler gelecekte uzun süreli grevlerin önlenmesi için yasaların değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Narkoçelik-6" operasyonlarında 245 kişi yakalandı, 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İstihdam 32 milyon 222 bin kişiyle tarihi zirvesini yeniledi
Sorgun ve Akdağmadeni YHT gar binaları açılıyor
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Alman Demir Yolları, mahkemeden makinistlerin grevinin durdurulmasını talep etti

Alman Demir Yolları, mahkemeden makinistlerin grevinin durdurulmasını talep etti

Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasının genişleme planı protesto edildi

Almanya, İsrail'den Gazze'ye yardım ulaşması için daha faza sınır kapısının açılmasını istedi

Moody's, Almanya bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirdi

Moody's, Almanya bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirdi
Lufthansa Grubu, geçen yıl için 2,7 milyar avro kar açıkladı

Lufthansa Grubu, geçen yıl için 2,7 milyar avro kar açıkladı
GÖRÜŞ- Soykırım davası büyüyor: İsrail'den sonra yargılanma sırası Almanya'da

GÖRÜŞ- Soykırım davası büyüyor: İsrail'den sonra yargılanma sırası Almanya'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet